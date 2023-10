Wyniki wyborów do parlamentu ze 100 procent obwodów głosowania. Dane PKW

Państwowa Komisja Wyborcza o godzinie 9 rano opublikowała dane ze 100 procent obwodów głosowania. Według nich PiS zdobyło 35,38 procent głosów, Koalicja Obywatelska - 30,70 procent, Trzecia Droga - 14,40 procent, Nowa Lewica - 8,61 procent, a Konfederacja - 7,16 procent głosów. To wyniki bardzo zbliżone do ostatecznych sondażowych wyników late poll pracowni Ipsos. Według tego badania opozycja demokratyczna ma szanse na 249 mandatów w Sejmie, a więc na większość parlamentarną.

Państwowa Komisja Wyborcza podała we wtorek o godzinie 9 na swojej stronie , że zliczono dane ze 100 procent obwodów głosowania. Wedle cząstkowych danych PiS zebrał 7 640 854 głosy, co stanowi 35,38 procent . Drugi komitet - Koalicja Obywatelska - zdobył 6 629 402 głosy ( 30,70 procent ). Na podium znalazła się też Trzecia Droga , na którą zagłosowało 3 110 670 osób ( 14,40 procent ). Czwarte miejsce zajęła Nowa Lewica - 1 859 018 głosów ( 8,61 procent ). Na ostatni komitet, który przekroczył próg wyborczy - Konfederację - głos w komisjach oddały 1 547 364 osoby ( 7,16 procent ).

Wedle tych cząstkowych danych PiS zebrał 1 876 476 głosów, co stanowiło 40,05 procent. Drugi komitet - Koalicja Obywatelska - zdobył 1 236 027, co stanowiło 26,38 procent. Na podium znalazła się też Trzecia Droga, na którą zagłosowało 661 499 osób, co dało wynik 14,12 procent. Kolejne miejsce zajęła Lewica - 376 191 głosów, co dało 8,03 procent. Dalej uplasowała się Konfederacja, na którą zagłosowały w policzonych komisjach 345 472 osoby, co dało 7,37 procent.