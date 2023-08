Tusk do Kaczyńskiego: żebyś nie czuł się samotny, wystawię na liście Romana Giertycha

Tusk: wystawię na liście Romana Giertycha

Giertych potwierdza

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się Roman Giertych. "Potwierdzam słowa Donalda Tuska. Wystartuję przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu z list Koalicji Obywatelskiej w świętokrzyskim. Jarku do zobaczenia w czasie kampanii. Mamy wiele do omówienia…" - napisał na platformie X (dawniej Twitter).

Tusk: składam tu uroczyste przyrzeczenie

- Jest tylko jedno państwo w całej Unii Europejskiej, do którego ani jedno euro, ani jedna złotówka z tych pieniędzy nie trafiło. To jest Polska - podkreślił. I dodał: - U nas Kaczyński, Morawiecki każdego dnia de facto kłamią, że te pieniądze już pracują, że wszystko będzie ok. Nic nie będzie ok, jeśli oni będą dalej rządzić.

Lider PO: słowo drożyzna stało się przekleństwem

- Jak dziś szedłem do was, uświadomiłem sobie, co to znaczy dla tych ponad dwóch milionów prowadzących działalność w Polsce, ta informacja, która zmroziła krew w żyłach: ZUS plus składka zdrowotna od 1 stycznia - każdy, nawet jak jest na stracie, jeśli nie zarobił ani grosza, będzie musiał dopłacić blisko dwa tysiące złotych co miesiąc - mówił. I wskazywał: - To nie jest problem Sopotu tylko, Zakopanego, to jest problem dokładnie w każdym miejscu w Polsce.