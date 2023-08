Wybory parlamentarne 2023. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego o zmianach, które odczują wyborcy

Wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w każdej gminie

- Każdy urząd gminy będzie miał dostęp do danych wyborcy i będzie mógł wydać zaświadczenie o prawie do głosowania. To ułatwienie dla wyborców - mówi szefowa KBW i zaznacza, że zaświadczenie będzie można pobierać od 1 września do 12 października.