Jarosław Kaczyński, w związku z aferą na poczcie, apelował o jego dymisję. Teraz Michał Cieślak jest na jednej liście z prezesem PiS

Miało to bezpośredni związek z wydarzeniami z Pacanowa i wymiany zdań Cieślaka z naczelniczką poczty, do której doszło 3 czerwca w placówce Poczty Polskiej. Agnieszka Głazek tego dnia rozmawiała z koleżankami z pracy na temat coraz wyższych cen paliwa i innych produktów. W pewnym momencie usłyszała, jak koleżanka zwróciła się do jednego z klientów "panie pośle". Był to Michał Cieślak.