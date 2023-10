Warmia i Mazury podzielone. W okręgu elbląskim wygrało PiS, w olsztyńskim - KO

Wybory do Sejmu w okręgu elbląskim (nr 34) wygrał PiS, w olsztyńskim (nr 35) Koalicja Obywatelska. W tym drugim przodujące partie szły praktycznie łeb w łeb. To jednak reprezentanci KO - Jacek Protas i Janusz Cichoń, zdobyli najwięcej głosów w obu okręgach.

Województwo warmińsko-mazurskie podzielone zostało na dwa okręgi wyborcze. Pierwszy o numerze 34 objął swoim zasięgiem powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto na prawach powiatu - Elbląg. Do zdobycia było osiem mandatów do Sejmu.

Jacek Protas zwycięzcą w województwie

W okręgu elbląskim do zdobycia było osiem mandatów. Według danych z wszystkich 563 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu w okręgu nr 34 (elbląski) Komitet Wyborczy PiS zdobył 105 373 głosy, co dało mu 35,2 proc. poparcia i cztery mandaty. Mogą liczyć na nie Andrzej Śliwka (32 895), Robert Gontarz (24 940), Leonard Krasulski (13 948) i Teresa Wilk (9 280) .

W Olsztynie PiS i KO "łeb w łeb"

W okręgu olsztyńskim (nr 35) wygrała Koalicja Obywatelska. Według danych z wszystkich 730 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu zdobyła ona 129 339 głosów, co dało jej 33,07 proc. poparcia. To oznacza, że KO wprowadzi do Sejmu czterech posłów. Będą to Janusz Cichoń (32 356), Paweł Papke (27 023), Anna Wojciechowska (18 828), którzy byli już parlamentarzystami poprzedniej kadencji. Dołączy do nich, debiutujący w tej roli, Maciej Wróbel (9 837).