Co z aborcją i opieką okołoporodową? Odpowiadają wyborczy debiutanci

15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. W programie "Czas Decyzji: debiuty" oddajemy głos tym, którzy do polskiego parlamentu chcą dostać się po raz pierwszy. Prowadzący rozmawiają z nim o sprawach, które są dla nich istotne oraz o tym, jak widzą przyszłość Polski.

Kaczor-Hanuszewicz: badania prenatalne powinny być darmowe

Wyjaśniała, że chodzi między innymi o "możliwość korzystania z lekarzy na wysokim poziomie, bo to jest bardzo ważne dla kobiety". - Aby mogła mieć możliwość wykonania wszystkich badań - nawet badań prenatalnych, które ja wykonywałam za dwa i pół tysiąca złotych. To jest bardzo duży koszt. Myślę, że każda kobieta powinna mieć możliwość takie badania wykonać za darmo w naszym kraju - podkreśliła.

Kasprzak: po wyborach docisną tę sprawę jeszcze bardziej i będzie jeszcze gorzej

- To jest bardzo ciekawe, że akurat na miesiąc przed wyborami wchodzi sprawa zdrowia psychicznego i tego, czy może ono być przesłanką do aborcji - powiedział Hubert Kasprzak, startujący z listy Nowej Lewicy.

- A to, co do tej pory partia rządząca nam dawała, to przede wszystkim takie skandaliczne sprawy, jak prokurator, który zlecał przeszukanie szamba, by sprawdzić, czy kobieta poroniła, jakieś takie kompletnie wyimaginowane absurdy - stwierdził Kasprzak.