Wyborczy debiutanci o propozycjach zmian w ochronie zdrowia. "Rządowi Zjednoczonej Prawicy powiedzieliśmy: sprawdzam"

Chcemy, żeby na ochronę zdrowia przeznaczać 7 procent PKB i żeby przede wszystkim ta ochrona zdrowia skupiała się na profilaktyce - mówił w programie "Czas decyzji: debiuty" w TVN24 Jakub Trzeciak, kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu. - My jako Lewica proponujemy leki na receptę za 5 złotych. To jest kwestia godnościowa. I tutaj powiedzieliśmy: sprawdzam rządowi Zjednoczonej Prawicy. W ciągu całej kadencji PiS nie przeprowadził tego projektu ustawy przez parlament - powiedział Krzysztof Burghardt startujący z list Nowej Lewicy.

"Czas decyzji: debiuty" to specjalny program na czas kampanii, w którym prezentowani są debiutujący kandydaci do parlamentu. W czwartek gośćmi byli Krzysztof Burghardt, startujący z list Nowej Lewicy oraz Jakub Trzeciak, kandydat Trzeciej Drogi.

Mówili między innymi o sytuacji w ochronie zdrowia i propozycjach zmian.

Trzeciak o bilansach zdrowia, zmniejszeniu kolejek do lekarzy

- My chcemy, żeby na ochronę zdrowia przeznaczać 7 procent PKB i żeby przede wszystkim ta ochrona zdrowia skupiała się na profilaktyce - powiedział Jakub Trzeciak. - Naszym postulatem są chociażby bilanse zdrowia w wieku 40, 50, 60 lat, żeby przeciwdziałać chorobom. Chcemy zmniejszyć kolejki do lekarzy, chociażby przekazując część kompetencji pielęgniarkom. Oczywiście muszą za tym iść również pieniądze, żeby pielęgniarki były godnie wynagradzane - mówił.

- Ale też chcemy, żeby lekarze mieli swoich asystentów medycznych, tak samo lekarze POZ-u, jak i lekarze medyczni w szpitalach, żeby oni zajmowali się leczeniem i obsługą pacjenta - dodał. Podkreślał, że "pacjent nie może czekać po kilkaset dni w tych szpitalach".

Trzeciak mówił również, że Trzecia Droga chce by "w każdym powiecie był taki lokalny dom zdrowia, gdzie chociażby będzie można wykonywać te bilansy zdrowia, ale też będzie tam chociażby ginekolog". Wskazał także między innymi na kwestię opieki geriatrycznej.

Jakub Trzeciak TVN24

Burghardt o lekach na receptę za 5 złotych

Krzysztof Burghardt zauważył, że "Polska według danych Eurostatu i OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jest trzecim państwem od końca, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków na opiekę zdrowotną".

- Mniej od nas wydatkuje tylko Bułgaria i Rumunia. Na przeciwległym biegunie mamy Republikę Federalną Niemiec, która wydatkuje dwukrotnie więcej od nas. To jest absolutnie podstawowy temat w tej chwili w debacie publicznej. Służba zdrowia jest niedofinansowana - podkreślał.

Krzysztof Burghardt TVN24

- My jako Lewica proponujemy leki na receptę za 5 złotych. To jest kwestia godnościowa. I tutaj powiedzieliśmy "sprawdzam" rządowi Zjednoczonej Prawicy. W ciągu całej kadencji PiS nie przeprowadził tego projektu ustawy przez parlament. Czyli obalamy kolejną tezę, że jest to rząd o jakimkolwiek profilu prospołecznym. To jest u nich tylko fasadowe i populistyczne - mówił Burghardt.

- Jeżeli chodzi o samą formę tego programu, to jest to na bazie, który funkcjonuje w Danii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii, gdzie leki są po prostu ryczałtowane, gdzie są pewne regulacje, jeżeli chodzi o te kwoty. My chcemy, żeby dotyczyło to wszelkich grup społecznych w Polsce - powiedział kandydat Nowej Lewicy. Dodał, że "najbardziej palące pod tym kątem są grupy senioralne".

