Włodzimierz Czarzasty: Lewica wraca do współrządzenia

Czarzasty: Lewica wraca do współrządzenia

W sztabie Lewicy przemawiał między innymi Włodzimierz Czarzasty. - Po osiemnastu latach lewica wraca do współrządzenia. Wiecie, co to znaczy? - pytał zgromadzonych. - Nasze postulaty, które nie raz zgłaszaliśmy, będą wprowadzane w życie. Po to jest partia, po to jest formacja, żeby zdobywać władzę i żeby w ramach tej władzy wprowadzać swoje marzenia w życie. Po to jesteśmy - podkreślał Czarzasty.