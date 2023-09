Włodzimierz Czarzasty "jedynką" Nowej Lewicy w Sosnowcu

W poniedziałek w Sosnowcu działacze Nowej Lewicy zaprezentowali listę kandydatów do Sejmu w okręgu 32. Otworzy ją lider ugrupowania Włodzimierz Czarzasty. - To jest ekipa, która jest spójna programowo. Nikogo nie musieliśmy zapraszać na listy. Za nikogo też nie musimy się tłumaczyć - mówił polityk.

- To jest ekipa reprezentująca kilka partii: SDPL, Unię Pracy, PPS, Partię Razem, Nową Lewicę. To jest ekipa reprezentująca również Obywateli RP. To jest ekipa, która jest spójna programowo. Nikogo nie musieliśmy zapraszać na listy. Za nikogo też nie musimy się tłumaczyć. Wszyscy mamy lewicowe poglądy. Nikt z nas nie podpisywał żadnego zobowiązania co do przyszłych głosowań - podkreślał Czarzasty.