Kosiniak-Kamysz: Chcemy prostego mechanizmu. Pracujesz, zasuwasz, nie leżysz na kanapie - państwo cię docenia

Ludzie nam mówili: "Nie możemy na to patrzeć. Dwójka młodych ludzi, dwoje dzieci w domu i nikt tam nie idzie do pracy". My wskazujemy prosty, jasny mechanizm. Pracujesz, zasuwasz, nie leżysz na kanapie, państwo cię docenia - mówił w TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, jeden z liderów Trzeciej Drogi.

Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050 stwierdził, że "trzeba będzie się zastanowić nad wycofaniem świadczenia 800 plus, a te środki zainwestować w edukację, żłobki i ochronę zdrowia".

Drugi z liderów Trzeciej Drogi - prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz - był pytany w poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" o słowa Hołowni. - Myślę, że to były pewne rozważania. Stanowisko jest jedno - to, co zostało dane, nie zostanie odebrane. To jest stanowisko nie tylko Trzeciej Drogi, tylko całej opozycji - podkreślił.

Władysław Kosiniak-Kamysz w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24

- My zgłaszaliśmy różne pomysły. Myślę, że to też nas różni na przykład od Koalicji Obywatelskiej, bo ona w ciemno zagłosowała razem z PiS-em za podwyżką, waloryzacją. A my powiedzieliśmy: dla pracujących. (...) Z czego wynika ten pomysł? Z tysięcy spotkań, które odbyłem. Ludzie przychodzili i mówili: "Nie możemy na to patrzeć. Dwójka młodych ludzi, dwoje dzieci w domu i nikt tam nie idzie do pracy" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- 500 plus, świadczenia rodzinne, świadczenia socjalne, pomoc gminna, banki żywności. To się robi czasem kilka tysięcy złotych w większej rodzinie - wyliczał.

Jak mówił, Trzecia Droga "wskazuje prosty, jasny mechanizm". - Pracujesz, zasuwasz, nie leżysz na kanapie, państwo cię docenia. Czas postawić na ludzi pracy, czas żeby się praca opłacała, bo dzisiaj w Polsce praca nie opłaca - stwierdził lider ludowców.

Kosiniak-Kamysz: przehandlowali bezpieczeństwo na bazarkach

Gość TVN24 mówił też o embargu na ukraińskie zboże, przedłużonym przez polski rząd, po wycofaniu go przez Unię Europejską. Jego zdaniem UE powinna przedłużyć embargo. - To jest słabość polskiej dyplomacji. Oni zajmują się handlem polskim bezpieczeństwem, a nie dbaniem o to bezpieczeństwo. Przehandlowali bezpieczeństwo na bazarkach, a nie zadbali o to, żeby embargo było przedłużone - ocenił.

- Jest prosty mechanizm systemu kaucyjnego - nakładasz tysiąc złotych kaucji na tonę, a jak zboże wypłynie z portu w Polsce, w Niemczech, czy we Włoszech, to zdejmujemy kaucję, oddajemy. Też chcę wytłumaczyć tym, którzy myślą, że to brak pomocy dla Ukrainy. Tam nie ma indywidualnego rolnictwa, tam są oligarchowie, firmy zarejestrowane na Cyprze, to jest gigantyczny przemysł - mówił.

Kosiniak-Kamysz: przehandlowali bezpieczeństwo na bazarkach, a nie zadbali o embargo TVN24

Władysław Kosiniak-Kamysz w "Rozmowie Piaseckiego" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads/kab

Źródło: TVN24