Wieczór wyborczy "Czas decyzji" w TVN24, TVN24 GO i TVN 

czytaj dalej

Tylko do 12 października można złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania, umożliwiające oddanie głosu poza swoim miejscem zamieszkania. Czy wyjazd z wielkiego miasta do pobliskiego okręgu zwiększy "siłę głosu" wyborcy i szanse wybranego przez niego komitetu w wyborach do Sejmu i Senatu? O sensie turystyki wyborczej rozmawiamy z ekspertami - prof. Jarosławem Flisem oraz dr hab. Adamem Gendźwiłłem.