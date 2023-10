Wiceminister Jabłoński publikuje sprostowanie i od razu je neguje. "Jest oczywiście nieprawdziwe"

1. Film A. Holland oceniam jako putinowski, ponieważ oskarża on funkcjonariuszy naszej Straży Granicznej o zbrodnie przeciwko imigrantom sprowadzonym przez Putina i Łukaszenkę jako narzędzie ataku na Polskę. Przypisuje ofierze ataku winę, a co najmniej współwinę za jego skutki – powtarza zatem tezy propagandy Putina i realizuje jego polityczne cele przeciwko Polsce. 2. M. Gądek-Radwanowska, nauczycielka należąca do Platformy Obywatelskiej w istocie miała zamiar wysłać uczniów na ten film, co sama przyznała, a co wg mediów zablokowali rodzice (brawo!) – a następnie postanowiła sądownie ścigać krytykę swoich działań. 3. Platforma Obywatelska bierze na swoje sztandary putinowski film 'Zielona Granica' – i chce sądownie zakazać określania tego filmu słowem 'putinowski'. Ludzie Platformy dążą zatem do przywrócenia cenzury – poprzez sądowe ściganie osób, które się z nimi nie zgadzają. 4. Platforma zamierza również ścigać każdego, kto przypomina fakty na temat jej prorosyjskich działań. Wobec jednego z autorów filmu #Reset D.Tusk już zapowiedział ściganie karne – w reakcji na pytania o swoją proputinowską politykę.