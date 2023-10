Prezes PiS Jarosław Kaczyński o Unii Europejskiej, która "podnosi rękę na naszą niepodległość". Politycy komentują

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Krakowie prezentował antyunijną retorykę. Przekonywał, że Bruksela "podnosi rękę na naszą niepodległość". - On pokazuje nam wizję Polski poza Unią Europejską, sugeruje wprost, że dla niego zawsze ta Unia Europejska była jak sól w oku - skomentowała Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że "trzeba być silnym w Unii". - PiS doprowadził do słabości Polski w Unii Europejskiej. My mamy być rozgrywającym w Unii, a nie czarną owcą w oślej ławce - mówił.

Jak wynika z najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, 54 procent Polaków uważa, że działania rządu PiS prowadzą do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. 32 procent sądzi, że działania PiS umacniają pozycję Polski w UE.

W środę na spotkaniu z wyborcami w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński po raz kolejny posługiwał się antyunijną retoryką.

- Ja powiem o tym, co jest sensem tych wyborów. Chodzi o to, żeby decyzje co do Polaków były podejmowane w Polsce. Nie w Brukseli, nie w Berlinie, a w Polsce. To jest kwestia, mówiąc najkrócej, naszej niepodległości. W tej chwili na tę niepodległość została podniesiona ręka. Te projekty, które są prezentowane w Parlamencie Europejskim, generalnie w Unii Europejskiej, są projektami, które w gruncie rzeczy, gdyby je wprowadzono w życie, likwidowałyby polską niepodległość - mówił Kaczyński.

Kaczyński o Unii Europejskiej, która "podnosi rękę na naszą niepodległość" TVN24

Emilewicz: Europa jest w kryzysie

Słowa lidera PiS komentowali w czwartek politycy w rozmowach z reporterką TVN24. - Widzimy, co dzieje się w Europie od 2015 roku, kiedy enklawy (migrantów - red.) zamieszkujące w miastach, w Niemczech, we Francji czy w Hiszpanii zagrażają bezpieczeństwu fizycznemu obywateli tych państw. Europa jest w kryzysie - oceniła Jadwiga Emilewicz z PiS.

Stwierdziła, że słowa Kaczyńskiego "odnoszą się do kształtowania polityki europejskiej". - My chcemy po to wygrać wybory, aby bronić Europę przed nią samą, aby być strażnikami tych wartości, które w Europie były u jej zarania. Aby tworzyć warunki do dobrego rozwoju gospodarczego, w którym wzrostem gospodarczym będziemy się dzielić ze wszystkimi obywatelami Unii Europejskiej i aby gwarantować bezpieczeństwo u granic - powiedziała.

Emilewicz: Europa jest w kryzysie TVN24

Lubnauer: Kaczyński zohydza Unię Europejską, by wyprowadzić z niej Polskę

Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że "kiedy słyszy słowa Jarosława Kaczyńskiego, to ma wrażenie, że on pokazuje nam wizję Polski poza Unią Europejską, czyli sugeruje wprost, że dla niego zawsze ta Unia Europejska była jak sól w oku". - Przeszkadzała mu w realizowaniu w pełni swojego zamachu na demokrację, zamachu na praworządność, zamachu na Polskę - stwierdziła.

- Ponieważ Unia Europejska mu zawadza, zastanawia się, jak ją zohydzić Polakom, żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej w ciągu tych najbliższych czterech lat - powiedziała.

Lubnauer: Kaczyński zohydza Unię Europejską, by wyprowadzić z niej Polskę TVN24

Kosiniak-Kamysz: Kaczyński prezentuje fałszywą retorykę

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Kaczyński prezentuje "fałszywą retorykę, bo ona nie ma podstaw prawdy". - Jesteśmy gospodarzami w Polsce. Nikt nam naszej demokracji, wolności, suwerenności nie odbierze, bo ona jest w Polakach. Ona nie wynika z nadania nam przez kogoś, tylko wynika z nas. Obłudnym jest to, że doprowadzili do słabości Polski w Unii Europejskiej i teraz się na Unię obrażają - mówił.

Podkreślał, że "trzeba być silnym w Unii, zmieniać Unię na lepsze, bo Unia nie jest doskonała - mniej biurokracji, więcej normalności, mniej nakazów, a więcej rozwoju". - To jest nasza droga i to jest nasza strategia. My jesteśmy do tego gotowi. My mamy być rozgrywającym w Unii, a nie czarną owcą w oślej ławce - dodał lider ludowców.

Kosiniak-Kamysz: nikt nam naszej demokracji, wolności, suwerenności nie odbierze, bo ona jest w Polakach TVN24

Autor:ads/ft

Źródło: TVN24