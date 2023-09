"Kobiety stanowią 53 procent elektoratu. Dlatego chcemy je zaktywizować by poszły do urn"

Jak patrzymy na statystyki, co druga kobieta w wieku między 18 a 39 lat nie chce wziąć udziału w tych wyborach. Chcemy je zaktywizować - powiedziała w TVN24 Urszula Sołocha z inicjatywy #dziewczynynawybory. - Teraz dziewczyny są niesamowicie kompetentne, mają bardzo szeroką wiedzę i są empatyczne, co pozwala im też nie tylko za sobą lobbować, za swoimi prawami, ale także za prawami innych - dodała studentka Katarzyna Niedźwiecka.

Za trzy tygodnie w wyborach parlamentarnych Polki i Polacy zdecydują, w jakiej rzeczywistości będą żyć. By zachęcić do udziału w głosowaniu powstała oddolna inicjatywa profrekwencyjna #dziewczynynawybory. Na zamieszczanych w sieci nagraniach działaczki, społeczniczki i autorytety w swoich dziedzinach namawiają inne kobiety do pójścia do wybory.