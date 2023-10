Szymon Hołownia: w najbliższych dniach powinna się pojawić ogólna mapa współpracy koalicyjnej

czytaj dalej

Prezydent ma na to czas - mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, pytany, kiedy Andrzej Duda rozpocznie konsultacje polityczne w celu wyłonienia nowego rządu. Stwierdził, że szefa rządu wskazuje "większość parlamentarna, ale trzeba poczekać jeszcze na tę większość". Ocenił, że "mamy już do czynienia z pierwszymi sporami wśród partii opozycyjnych". - Wszystko wskazuje na to, że to jednak chwilę potrwa - dodał Szrot.