Wybory parlamentarne 2023. Trzecia Droga przedstawiła program wyborczy. Więcej dzieci - mniej podatków, pracujące niedziele, akademiki za 1 zł

Liderzy Trzeciej Drogi Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawili główne postulaty wyborcze swojej koalicji. - "Dość kłótni, do przodu!" to nie tylko hasło wyborcze, ale nasz program i filozofia działania - mówił lider PSL. Wśród obietnic Trzeciej Drogi jest obniżanie podatku przy większej liczbie dzieci, akademiki za 1 złoty i dwie niedziele handlowe w miesiącu.

- Nie ma drugiego takiego duetu w polskiej polityce. Mamy determinację i odwagę, by połączyć tradycję z nowoczesnością, by zbliżyć wieś do miasta, by dać szansę na zwycięstwo. Po to tutaj jesteśmy. Po to jest Trzecia Droga - oświadczył Kosiniak-Kamysz.