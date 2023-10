Hołownia trzyma kciuki za marsz w Warszawie: mobilizacja potrzebna na absolutnie wszystkich frontach

Mobilizacja dzisiaj potrzebna jest absolutnie na wszystkich frontach. Musimy namawiać bliskich i znajomych do głosowania - powiedział w niedzielę na konferencji prasowej Trzeciej Drogi Szymon Hołownia, lider Polski 2050. - To jest nasze bardzo ważne przesłanie: dość kłótni i do przodu. Tak naprawdę to nas definiuje - mówił szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szymon Hołownia na konferencji Trzeciej Drogi w Częstochowie mówił, że "mocno trzyma kciuki za dzisiejszy marsz w Warszawie". - Wiem, że wielu naszych znajomych, też działaczy się tam wybiera, to bardzo dobrze. Mobilizacja dzisiaj potrzebna jest absolutnie na wszystkich frontach. Wszystkie ręce na pokład - podkreślił.

- Wszyscy, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, musimy namawiać naszych bliskich i znajomych do głosowania, do zmiany. Wierzę, że ta zmiana stanie się częścią naszego życia już za chwilę - mówił.

Hołownia zwrócił się "zwłaszcza do tych, którzy pójdą głosować po raz pierwszy". - Słuchajcie, to naprawdę może być Polska dla was. Z biletem miesięcznym za 150 złotych, którym będziecie mogli objechać całą Polskę, i komunikacją miejską, i komunikacją międzymiastową. Tak, żebyście byli mobilni, żebyście mogli wybrać takie miejsce do nauki i do pracy, jakiego potrzebujecie - powiedział.

Zadeklarował też, że Trzecia Droga "od pierwszego momentu spróbuje wziąć się za problem mieszkań, których w Polsce nie ma". - Tego problemu młodzi ludzie bardzo mocno się boją - stwierdził.

Kosiniak-Kamysz: dość kłótni i do przodu

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że "trwa weekend tysiąca spotkań Trzeciej Drogi". - Nasi kandydaci w całej Polsce od wczoraj, od wczesnych godzin porannych organizują tysiące spotkań. Spotykają się i przekonują tych niezdecydowanych. Tych, którzy może kiedyś głosowali na PiS, a dzisiaj zobaczyli, że są oszukani, rozczarowani. Mieli dobre intencje, ale niestety ktoś ich zmanipulował. Ktoś ich wprowadził w błąd. Oni są dzisiaj do przekonania. To jest zadanie dla Trzeciej Drogi - powiedział.

Jak dodał, "Trzeciej Drogi brakowało w poprzednich wyborach". - Brakowało połączenia takich sił i środowisk, które łączą tradycję z nowoczesnością. Łączą szacunek do tego, co wyrasta z naszych korzeni z tym, co jest naszą przyszłością. To jest nasza Trzecia Droga. To jest nasze zobowiązanie. To jest nasze bardzo ważne przesłanie: dość kłótni i do przodu. Tak naprawdę to nas definiuje - podkreślił lider ludowców.

