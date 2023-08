Rafał Trzaskowski: odchudzimy podstawy programowe, dzieci będą się uczyły potrzebnej wiedzy

To jest coś absolutnie niebywałego, żeby władza próbowała uczyć z partyjnych podręczników, z partyjnych gazetek, zamiast przekazywać obiektywną wiedzę. To jest coś niebywałego, żeby PiS-owska szkoła była używana do tego, żeby szczuć - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w Skawinie.

Zdaniem Trzaskowskiego dzieci "uczą się rzeczy, które tak naprawdę nie są potrzebne" i "są indoktrynowane w szkole". - Widzieliście te podręczniki, ten słynny HiT? Przecież to jest coś absolutnie niebywałego, żeby władza próbowała uczyć z partyjnych podręczników, z partyjnych gazetek, zamiast przekazywać obiektywną wiedzę. To jest coś niebywałego, żeby szkoła, PiS-owska szkoła była używana do tego, żeby szczuć, żeby atakować, choćby dzieci z in vitro. To jest coś nieprawdopodobnego, żeby szkoła PiS-owska stała się instrumentem indoktrynacji - komentował.