Hołownia: wprowadzimy proste podatki, wakacje ZUS-owskie, zlikwidujemy "idiotyczną, niby składkę zdrowotną"

Słyszeliśmy na każdym straganie, jak się traktuje przedsiębiorców. Po wyborach zmieni się to od razu - mówił Szymon Hołownia, lider Polski 2050 w podłódzkim Głuchowie. Zapowiedział między innymi wprowadzenie prostych podatków, wakacji ZUS-owskich, likwidację "składki zdrowotnej, którą wprowadził Polski Ład". - Będzie się płaciło tak, jak się ją płaciło wcześniej - dodał.

Szymon Hołownia, współlider Trzeciej Drogi spotkał się w piątek rano w Głuchowie z przedsiębiorcami i pracownikami handlu. Na wspólnej konferencji prasowej z kandydatami Trzeciej Drogi do Sejmu w województwie łódzkim powiedział, że "takie spotkanie jak to dzisiaj z przedsiębiorcami, którzy próbują wciąż walczyć, tak jak nam mówili, w Głuchowie, ale też w innych miejscach w Polsce, z tym opresyjnym państwem, które coraz bardziej przypomina PRL w każdej ze swoich odsłon, było dla nas bardzo poruszające i wzbudziło w nas taką bardzo silną, jeszcze silniejszą chęć, żeby jak najszybciej, doprowadzić do zmiany podejścia państwa do przedsiębiorców, do tych, którzy wypracowują dzisiaj ponad połowę produktu krajowego brutto". Dodał, że mówi o małych i średnich firmach.

- Co dzisiaj słyszeliśmy od tych wszystkich, którzy tutaj w Głuchowie z nami rozmawiali, to się po prostu w głowie nie mieści - ocenił.

Hołownia: Kaczyński proponuje nam podróż do swoich wspomnień sprzed pięćdziesięciu lat

Hołownia mówił, że na kilka tygodni przed wyborami "nagle po ośmiu latach PiS doszedł do wniosku, że trzeba dać ludziom jeść w szpitalach".

- Wspaniały pomysł, genialny. Gdzie byli przez osiem lat? Po ośmiu latach zauważył, że w Polsce są blokowiska i trzeba zrobić termomodernizację i może gdzieś na wyższe piętra ludziom ciężko wejść. Gdzie byli przez osiem lat? Nagle na parę tygodni przed wyborami zbudują nam kolej. Może jeszcze kosmodromy wymyślą za chwilę? Może jeszcze wymyślą metro w każdym mieście do pięciu tysięcy mieszkańców, podczas kiedy kolei nie ma w znacznej części Polski? Podstawowych połączeń autobusowych, które pokasowali, a jak zaczęli robić projekty typu PKS Plus, to zrobili je tak właśnie, jak zrobili, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat w Polsce z miliona dwustu tysięcy kilometrów połączeń autobusowych zostało czterysta tysięcy. Ale będzie CPK. Nie będzie nauczycieli historii, ale będzie Pałac Saski - wskazał.

Lider Polski 2050 ocenił, że to jest "PRL, który woła o pomstę do nieba". - Przecież Kaczyński proponuje nam podróż do swoich wspomnień sprzed pięćdziesięciu lat. To jest ta Polska, którą on chce dzisiaj nam zaproponować - mówił. - Jakiej Polski chcemy? Takiej, w której cofamy się o pięćdziesiąt lat? Czy takiej, w której myślimy o tym, co będzie za pięćdziesiąt lat? - pytał.

"Każda okazja jest dobra, żeby dojechać przedsiębiorcę"

- Kolejny element tej PRL-izacji życia - jak się traktuje dzisiaj przedsiębiorców. Słyszeliśmy to dzisiaj na każdym straganie, w każdym miejscu, od każdego z kim rozmawialiśmy: oni nas traktują tak, jak komuniści traktowali prywaciarzy, próbują nas zaszczuć, prześladować - mówił Hołownia.

- Słyszeliśmy co chwila: zamykamy się za chwilę, nie jesteśmy w stanie już tego dźwignąć, tego kłamstwa, którym jest składka zdrowotna wymyślona przez Polski Ład. Bo to jest kłamstwo, a nie składka zdrowotna. To jest podatek, dodatkowy podatek, a nie żadna składka na żadne zdrowie - dodał. - Ludzie dzisiaj w państwie Kaczyńskiego, jak sprzedają maszynę, bo nie idzie im w firmie i chcą sprzedać maszynę za 100-150 tysięcy, muszą od tej maszyny i od tej sprzedaży zapłacić składkę zdrowotną. To maszyna będzie chodziła do lekarza, że musi płacić składkę zdrowotną? Ale każda okazja jest dobra, żeby złupić, żeby dojechać przedsiębiorcę - dodał.

Hołownia o propozycjach dla przedsiębiorców

- Dlatego my w Polsce 2050, w Trzeciej Drodze mówimy: to się musi zmienić. I po wyborach zmieni się od razu. Zlikwidujemy tę idiotyczną, niby składkę zdrowotną, którą wprowadził Polski Ład. Będzie się płaciło tak, jak się ją płaciło wcześniej. Będzie można odliczyć ją od podatku. Będzie rozsądnym narzędziem kreowania polityki państwa. VAT będzie płaciło się tylko od zapłaconej sobie faktury - powiedział Hołownia.

Zapowiedział wprowadzenie wakacji ZUS-owskich. - Bardziej opłaca się państwu pomóc przez to, że nie będzie człowiek płacił ZUS-u przez kilka miesięcy, niż utrzymywać go później na bezrobociu, pomóc mu wyjść z tych problemów, z tego zakrętu - ocenił.

- Zwolnienie chorobowe dla pracownika będzie płacił ZUS od pierwszego, a nie od trzydziestego trzeciego dnia. Wprowadzimy proste podatki. Proste i zamrożone PIT, CIT i VAT przez całą pierwszą kadencję demokratycznych rządów - wymieniał.

- Ale najważniejsze, o czym słyszeliśmy tutaj co chwilę, musi się zmienić mentalność państwa, nastawienie państwa. Krajowa Administracja Skarbowa, wszystkie urzędy mają być po to, żeby pomagać przedsiębiorcy, żeby go wspierać, żeby mu tłumaczyć, żeby go przeprowadzać przez trudniejsze momenty - mówił lider Polski 2050.

