Hołownia: jesteśmy atakowani przez PiS "wyssanymi z palca odgrzewanymi kotletami"

Hołownia do Kaczyńskiego: chcemy odebrać wam władzę i dać ją z powrotem ludziom

- Prezes Kaczyński w swoim wielosłowiu powtarzający, czy sugerujący, że to Bóg dał mu umiejętność rządzenia i on ją posiada, inni nie posiedli, opowiadając niestworzone rzeczy również na nasz temat, był uprzejmy stwierdzić również, że należy wystrzegać się Trzeciej Drogi, bo oni chcą nam, mówi Kaczyński, odebrać władzę. Dokładnie tego chcemy panie Kaczyński - powiedział.

Lider Polski 2050 podkreślił, że kompasem "na te ostatnie dni kampanii będzie symbol, który od czasów Solidarności jest symbolem demokracji - długopis". - Często w naszej polityce, ostatnio - z wiadomych względów - wyśmiewany. Ale to jest ten oręż demokracji, który 15 października dostanie do ręki każdy i każda z nas. 15 października to będzie nasze berło i narzędzie sprawowania w Polsce władzy. Każdy i każda z nas będzie będzie mógł podjąć decyzję o dymisji tego rządu, o wprowadzeniu w Polsce nowych rządów. Spokoju, rozwoju, nadziei i pojednania - powiedział.