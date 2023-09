Apel o oddzielenie agitacji od funkcji publicznych. Szef PKW: to bardzo delikatna granica

Jak ma się apel Państwowej Komisji Wyborczej, aby osoby publiczne, angażujące się w agitację wyborczą, ściśle oddzielały taką działalność od swojej funkcji publicznej, do rzeczywistości? O to pytany był w "Jeden na jeden" szef PKW Sylwester Marciniak. - Jesteśmy realistami. Rozgraniczenie tych funkcji publicznych od funkcji wyborczych jest bardzo trudne - przyznał.

Gościem Marcina Zaborskiego w sobotnim wydaniu "Jeden na jeden" był szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, który pytany był o apel Państwowej Komisji Wyborczej, według którego osoby publiczne, angażujące się w agitację na rzecz komitetów wyborczych, zobowiązane są ściśle oddzielać taką działalność od swojej działalności związanej z wykonywaną funkcją publiczną, zawodową, gospodarczą, społeczną oraz kulturalną.

- Tego typu sformułowania używamy od 2015 roku. To zależy przede wszystkim od tych osób, które zajmują funkcję publiczną i czy to rządową, czy samorządową - odparł gość TVN24.

Prowadzący program przywołał tu ogłoszenie "jedynek" na wyborczych listach Prawa i Sprawiedliwości z 31 sierpnia, przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, czyli tam, gdzie mieści się siedziba partii. Zapytał przy tym Marciniaka, czy ministrowie, przyjeżdżając na takie spotkanie, powinni korzystać ze służbowych, rządowych limuzyn.

- Trzeba rozgraniczyć sprawowanie funkcji publicznej i kwestii kampanii wyborczej. Tylko jesteśmy realistami. Rozgraniczenie tych funkcji publicznych od funkcji wyborczych jest bardzo trudne - przyznał.

Szef PKW dopytywany, czy jeśli minister przyjeżdża na partyjne spotkanie, na ogłoszenie liderów list wyborczych, służbową limuzyną rządową, to czy narusza zasady finansowania komitetów wyborczych, odparł, że "to kwestia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, czy to było po drodze".

Marciniak pytany, czy PKW analizowała ten konkretny przykład i czy jej przedstawiciele widzieli obrazy z Nowogrodzkiej, na przykład w telewizji, szef PKW odpowiedział, że rzadko ogląda programy telewizyjne.

- Natomiast trzeba mieć na uwadze, że Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z Kodeksem wyborczym, sprawuje kontrolę następczą. Czyli po wyborach komitet wyborczy składa sprawozdanie w terminie trzech miesięcy. Jeżeli będą takie zarzuty ze strony konkurentów, to odpowiedni dział Państwowej Komisji Wyborczej będzie przedkładał z tego tytułu i sprawozdanie. Będziemy się zastanawiać - opisał.

Na pytanie, czy PKW posiada narzędzia, aby realnie to sprawdzić, Marciniak odparł: - Proszę przeczytać przepisy Kodeksu wyborczego. Niestety, nie ma ani narzędzia, ani instrumentów.

Na skwitowanie przez Zaborskiego, że "smutna konkluzja" jest taka, że wobec tego można jeździć służbową limuzyną bez konsekwencji, Marciniak argumentował, że "to dotyczy wszystkich osób zajmujących stanowiska publiczne".

Prowadzący dalej wspomniał inne przykłady, gdy szef MSWiA Mariusz Kamiński przekazał w Krasnymstawie strażakom samochody ratowniczo-gaśnicze i zestawy hydrauliczny, a wiceszef MSWiA Błażej Poboży, na Warmii i Mazurach przekazał pojazdy ratowniczo-gaśnicze i listy gratulacyjne prezesom ochotniczej straży. Zaznaczył, że obaj robili to w swoich okręgach wyborczych i zapytał, czy jest to prowadzenie kampanii wyborczej.

- Teraz jest kwestia rozgraniczenia czynności zawodowej, czy jest zakaz ewentualnie wręczania tych samochodów? - pytał Marciniak. - Jest to bardzo delikatna granica i tu trzeba odnieść się ewentualnie do kwestii etycznych. Bo, jak już wcześniej wspominałem, kodeks wyborczy umożliwia tylko w pewnym zakresie rozliczenie kampanii wyborczych, co jest agitacją, a co nie jest - mówił.

Równość pokazywania kandydatów w mediach publicznych. PKW "nie ma ani kompetencji, ani możliwości reagowania"

Marciniak w programie był także pytany o kwestię równości pokazywania kandydatów w mediach publicznych, w tym w telewizji rządowej.

- Problem przekazu mediów publicznych pojawił się już w sprawozdaniu ODIHR (Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka - red.) w 2011 roku, kiedy pierwszy raz wskazano, że media publiczne są bardziej łaskawe dla rządzących. Pytanie teraz, na ile przekraczają tę granicę, tylko proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o kwestie mediów publicznych, to Państwowa Komisja Wyborcza poza określeniem limitu czasowego nie ma żadnych instrumentów - opisał.

Dopytywany, czy brak równości w traktowaniu kandydatów przez media publiczne ma jego zdaniem wpływ na równość wyborów w Polsce, Marciniak odparł: - Może. Nawet jadąc tutaj do redakcji, rozmawiałem z taksówkarzem i mówił: media to jest czwarta władza, media de facto kreują, mogą kogoś wypromować albo zniszczyć.

W programie wspomniano rok 2020 i raport OBWE, w którym oceniono między innymi, że telewizja rządowa nie wypełniła prawnego obowiązku zapewnienia zrównoważonego i bezstronnego przekazu, działała jako narzędzie kampanii urzędującego prezydenta, czy przedstawiała głównego rywala prezydenta jako zagrożenie dla polskich wartości i interesów narodowych.

- Nie zacytował pan dalszego ciągu, gdzie również o OBWE zajęło się kwestią pozostałych mediów i wymieniło ściśle pozostałe - odpowiedział. Na przypomnienie, że to media publiczne mają bardzo jasno określone zadania i obowiązki w ustawie, Marciniak odpierał, że zgadza się, jednak jego zdaniem "to jest kwestia nie tylko mediów publicznych, ale i prywatnych".

- Nie rozgrzeszamy (telewizji rządowej - red.) i wracamy do Kodeksu wyborczego. Na ile Państwowa Komisja Wyborcza ma wpływ? - pytał. - Państwowa Komisja Wyborcza w tym zakresie nie ma ani kompetencji, ani możliwości reagowania - dodał.

W tym wątku poruszono także kwestię reklamowania się kandydatów w mediach społecznościowych.

- Zwracaliśmy już uwagę wielokrotnie w 2018, 2019, 2020 roku, w zasadzie cały czas, że każdy materiał powinien być określony logo Komitetu Wyborczego i to powinno być rozliczone. Będzie to ewentualnie ujęte w sprawozdaniu finansowym, będzie to przedmiotem badania. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza odrzuci sprawozdanie finansowe, to skutkuje to tym, że może być (partia) pozbawiona subwencji ze Skarbu Państwa, czy ewentualnie nawet, jeżeli naruszy przepisy Kodeksu wyborczego, będzie odpowiedzialność karna - mówił.

Na wspomnienie, że nie da się sprawdzić działalności wszystkich kandydatów w internecie, szef PKW przyznał: - Zgadzam się, że to jest niemożliwe, ale trzeba próbować.

