Najnowszy sondaż partyjny. Trzy partie z niemal równym wynikiem

Politycy Platformy Obywatelskiej odnieśli się do rezygnacji ze stanowisk generałów Rajmunda Andrzejczaka i Tomasza Piotrowskiego. - To rachunek za osiem lat upolityczniania wojska, wykorzystywania do celów partyjnych, zahamowania modernizacji, czystek Macierewicza. Te sprawy narastały przez ostatnie miesiące - zauważył były szef MON, poseł Tomasz Siemoniak. - Polska musi być bezpieczna, szczególnie gdy przy naszych granicach toczy się wojna, ale bezpieczna nie jest wtedy, gdy minister drze koty z generałami - dodawał europoseł Radosław Sikorski.