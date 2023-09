PiS, KO i Lewica na podium oraz "głęboki pat w Sejmie". Najnowszy sondaż

Prawo i Sprawiedliwość weszłoby do Sejmu z wynikiem 33,3 procent głosów ankietowanych - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Na kolejnym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (26,4 proc.), a podium zamyka Nowa Lewica (11,1 proc.). Jak obliczył Onet, w Sejmie pojawiłby się "głęboki pat", ponieważ zarówno PiS z Konfederacją, jak i cała opozycja, mieliby po 230 mandatów. Według badania udział w wyborach wzięłoby 58,8 procent ankietowanych.

W najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu zapytano respondentów, na kogo by zagłosowali, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę.

Na pierwszym miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość . Chęć oddania głosu na tę partię zadeklarowało 33,3 proc. badanych. Onet zauważa, że to o 0,2 pkt proc. więcej w porównaniu z ostatnim badaniem przeprowadzonym dla tej redakcji pod koniec sierpnia.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,4 proc., co jest spadkiem o 0,3 pkt proc. w porównaniu do badania z sierpnia. Dystans między PiS i KO to 6,9 pkt proc.