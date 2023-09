Sąd: słowa o "brunatnej Konfederacji" nie są kłamliwe. Treści partii mogą nosić znamiona antysemityzmu

Grzegorz Płaczek starał się o sądowy zakaz używania przez polityczkę stwierdzenia o "brunatnej Konfederacji", argumentując, że sugeruje to powiązanie z hitleryzmem. Podkreślał, że "brunatne koszule nosili członkowie formacji SA" (nazistowskiej bojówki - red.). Domagał się też przeprosin za stwierdzenie, że Konfederacja jest za tym, aby "bezkarnie bić dzieci". Jak twierdzi, takich słów nigdy nie użył. Biejat przytoczyła je na wiecu w Częstochowie 26 sierpnia.

Jako dowód w sprawie Magdalena Biejat przedstawiła między innymi nagrania w serwisie You Tube, na których jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen mówi: "nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej". Przypomniała też wypowiedź Metzena dla portalu wp.pl, w której mówi, że chciałby, żeby było czymś normalnym, że rodzic daje dziecku klapsa. "Co do zasady klaps ma dyscyplinować, więc nie musi być nieprzyjemny. Z badań wynika, że dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów niż te, które w ogóle nie są karane". Przedstawiła ponadto wpisy na Twitterze Tomasza Stali, Witolda Tumanowicza, Janusza Korwina-Mikkego i Dobromira Sośnierza.