"Wskrzesiłem pana do życia, dzięki mnie jest pan na liście". Starcie Mentzena i Petru na scenie

Nie była to pełnowymiarowa debata, a jedynie kilkuminutowa wymiana zdań, ale emocji nie brakowało. W Poznaniu doszło do słownej potyczki Sławomira Mentzena i Ryszarda Petru. Obaj startują w Warszawie w wyborach do Sejmu. - Wskrzesiłem pana do życia. Dzięki temu, że zgodziłem się na debatę, miał pan szansę wrócić do polityki - powiedział przedstawiciel Konfederacji do Petru.

W Poznaniu odbył się w piątek wieczorem wiec wyborczy liderów Konfederacji - Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena.

W pewnym momencie swojego wystąpienia Mentzen zaprosił na scenę Ryszarda Petru. Obaj mierzą się ze sobą w Warszawie w wyborach do Sejmu - Mentzen jest "jedynką" na warszawskiej liście Konfederacji, Petru startuje zaś z ostatniego miejsca listy Trzeciej Drogi.

- Dzień dobry panie Sławku. Nie chcę wam przeszkadzać, to jest wasze spotkanie - zwrócił się do zgromadzonych. - Mam do pana Sławomira jedno pytanie, ponieważ zawsze unika spotkania ze mną. Czy jest pan za likwidacją ZUS-u? - zapytał Petru.

- Oczywiście, że ZUS należy zlikwidować tak szybko jak to będzie możliwe. Bo jest to wielka piramida finansowa - odpowiedział przedstawiciel Konfederacji.

W dalszej wymiany zdań Petru pytał także o pomysły związane z likwidacją publicznej ochrony zdrowia. - W programie wyraźnie piszemy, że chcemy zlikwidować monopol NFZ-u, żeby różni ubezpieczyciele zdrowotni ze sobą rywalizowali o klienta. To jest napisane czarno na białym. Nie wiem, czego można nie rozumieć - odpowiedział Mentzen.

Następnie przedstawiciel Konfederacji zapewniał, że "nigdy nie miał wypowiedzi antysemickich".

Mentzen do Petru: wskrzesiłem pana do życia, dzięki mnie jest pan na liście

Potem zwrócił się do swojego politycznego konkurenta parafrazując słowa z filmu "Chłopaki nie płaczą".

- Masz pitbulla, który wygląda jak jamnik, gibasz się jak lewicowy rezus, zachwycasz się panem Kunta Kinte, marnujesz mojemu kumplowi ścieżkę najlepszego proszku, a na koniec chcesz ubić ze mną interes. Po tym, co tu zobaczyłem, nie chcę ubić z panem nawet muchy w kiblu - zwrócił się Mentzen do Petru, cytując film.

- Nie będziemy debatować. Wskrzesiłem pana do życia. Dzięki temu, że zgodziłem się na debatę miał pan szansę wrócić do polityki. Dzięki mnie jest pan na liście i zamiast to docenić, to przyczepił się pan jak rzep do psiego ogona. Jeździ pan za mną po całej Polsce, w każdym wywiadzie pan o mnie mówi, nie rozumiem tego kompletnie. Niech się pan zajmie swoim życiem - dodał Mentzen.

Mentzen do Petru: nie będziemy debatować, dzięki mnie jest pan na liście Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz/adso

Źródło: TVN24