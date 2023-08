Siedem zawiadomień w sprawie komitetów wyborczych. Wśród nich KO, Lewica i Konfederacja

Koalicja Obywatelska, Lewica i Konfederacja złożyły już zawiadomienia o utworzenia komitetu wyborczego. Łącznie do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło siedem takich zawiadomień - wśród nich znaleźli się także Bezpartyjni Samorządowcy czy Strajk Przedsiębiorców. Od momentu ich zarejestrowania komitety będą mogły zacząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów na posłów i senatorów. Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński mówił, że kampania jest krótka i "nie ma czasu do stracenia". Podobny krok uczynili przedstawiciele Lewicy. Posłanka Joanna Scheuring-Wiegus zapewniła, że Lewica jest przygotowana do kampanii wyborczej "organizacyjnie, finansowo, marketingowo".

We wtorek do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło siedem zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach parlamentarnych. Dokumenty do rejestracji komitetów złożyły Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, Komitet Wyborczy Nowa Lewica, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, Komitet Wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), Komitet Wyborczy Patrioci Polska (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni.

Termin na złożenie do PKW zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego upływa zgodnie z kalendarzem wyborczym 28 sierpnia. Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija 6 września. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października.

KO "nie ma czasu do stracenia"

Na konferencji prasowej w środę sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński, rzecznik partii Jan Grabiec oraz szefowa sztabu KO Wioletta Paprocka-Ślusarska poinformowali, że złożyli w PKW zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego klubu wyborczego, w skład którego wejdą Platforma Obywatelska, Zieloni, Inicjatywa Polska oraz Nowoczesna.

- To pierwszy krok. W ciągu najbliższych dni chcemy także dokonać pełnego zatwierdzenia list wyborczych. W przyszłym tygodniu odbędzie się Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej, odbędzie się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej i od przyszłego tygodnia będziemy gotowi, żeby zbierać podpisy pod listami kandydatów, tak aby jak najszybciej zarejestrować już konkretnych kandydatów w okręgach wyborczych - powiedział Kierwiński.

Jak dodał, kampania jest krótka i "nie ma czasu do stracenia". - Dlatego już dzisiaj, pierwszego możliwego dnia, składamy ten wniosek o utworzeniu komitetu. Jesteśmy przekonani, że 15 października ten komitet we wszystkich słupkach wyborczych będzie na pierwszym miejscu i to ten komitet zmieni rzeczywistość w Polsce i przywróci w Polsce normalność - powiedział.

Grabiec wskazał, że "zaczyna się ostatnia prosta". - Ten czas, w którym w kampanii wyborczej pokażemy, jak można zmienić złą władzę, jak można sprawić, że w Polsce będzie żyło się lepiej. Będzie o tym mówiło prawie 1000 kandydatów KO do Sejmu i Senatu. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia kampanii, czekamy na formalne zatwierdzenie komitetu - powiedział.

Paprocka-Ślusarska zapowiedziała, że kampania będzie "bardziej nowoczesna" i bardziej obecna w internecie.

"Rozpędzony pociąg" Lewicy

Także Lewica złożyła w środę w Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Komitet będzie miał nazwę Nowa Lewica. Pełnomocniczką wyborczą została posłanka Marcelina Zawisza, a pełnomocniczką finansową - Ewa Araźna.

- Czekamy na rejestrację komitetu. Mamy nadzieję, że będzie ona szybka, żebyśmy mogli podjąć kolejne działania kampanijne i zbiórkę podpisów w okręgach - mówiła po południu na konferencji przed PKW Marcelina Zawisza.

Posłanka Joanna Scheuring-Wiegus zapewniła, że Lewica jest przygotowana do kampanii wyborczej "organizacyjnie, finansowo, marketingowo". - Na pewno będzie to kampania, która pokaże, że Lewica jest jedyną gwarancją ważnych kwestii, jak świeckie państwo, prawa kobiet, usługi publiczne, mieszkalnictwo - zaznaczyła.

Zapowiedziała też, że w sobotę 19 sierpnia Lewica zorganizuje konwencję podsumowującą działalność w ostatnich czterech latach. - Będziemy - jak rozpędzony pociąg - w kampanii wyborczej pędzić do zwycięstwa - dodała Scheuring-Wiegus.

