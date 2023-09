Skargi komitetów wyborczych oddalone przez Sąd Najwyższy. Miało brakować załączników z tysiącem podpisów obywateli

W tych sprawach Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu skarżących komitetów wyborczych. PKW uzasadniła swoje decyzje brakiem dołączenia do zawiadomienia wykazu co najmniej 1 tys. podpisów obywateli. Pełnomocnicy tych komitetów skierowali do SN skargi na decyzje PKW, wnosząc m.in. o ich uchylenie i przyjęcie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.