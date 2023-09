Ryszard Petru zapowiada starcie z Mentzenem w Warszawie. Szymon Hołownia komentuje

W ostatnim czasie pojawiały się informację, że Ryszard Petru może być kandydatem opozycji w wyborach do Senatu. Ostatecznie Petru nie pojawił się na listach paktu senackiego. W połowie sierpnia Petru w oświadczeniu zadeklarował gotowość do startu w wyborach do Sejmu. "Oferuję mój start do Sejmu tam, gdzie będzie startował Sławomir Mentzen. Chcę z nim walczyć - twarzą w twarz" - oświadczył.