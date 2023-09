Jackowski: część polityków PiS uważała, że trzeba mieć swoich narodowców, żeby neutralizować Konfederację

Robert Bąkiewicz wystartuje do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Komentował to w TVN24 senator Jan Maria Jackowski. - Część polityków PiS uważała, że należy prowadzić flirt z takimi środowiskami, należy mieć tak zwanych swoich narodowców, żeby neutralizować Konfederację - mówił.

Jackowski: część polityków PiS uważała, że trzeba mieć swoich narodowców

Odnosił się do poprzednich wyborów parlamentarnych i "największego błędu strategicznego i złamania zasady, którą PiS stosował odwiecznie, czyli pilnowania, żeby na prawo od PiS-u nie powstała konkurencja". - W 2019 roku zdarzył się wypadek. Mówiono, że wysoka frekwencja wtedy w wyborach uniemożliwi konfederacji wejście do Sejmu, ale jednak Konfederacja weszła - przypominał Jackowski.

Jackowski dodał, że "nastąpiła pewna ewolucja w podejściu Jarosława Kaczyńskiego do poszerzania i wykorzystywania do swoich celów środowisk, od których dawniej się separowano".

Jackowski: listy PiS nie są takie, jakie by sobie wymarzył premier Morawiecki

- To jest też pokazywanie, że prawdopodobnie - jeżeli się uda obozowi rządzącemu po wyborach stworzyć jakąś większość, która by umożliwiła kontynuowanie władzy, ale już nie samodzielną - nastąpi wymiana premiera. Myślę, że to jest przygotowanie do tego procesu - powiedział.