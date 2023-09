Czarzasty o starcie Bąkiewicza i Mejzy. "PiS tworzy najgorsze listy, jakie mogą być"

Prawo i Sprawiedliwość szuka w jakiś sposób poglądowo relacji z Konfederacją - mówił w "Faktach po Faktach" Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy, odnosząc się do kandydowania byłego prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza do Sejmu z list PiS-u. - Jeżeli ktoś miał jakąkolwiek jeszcze wątpliwość, czy ten PiS jest zły albo dobry, to wie, że tworzą listy najgorsze, jakie mogą być - ocenił. Czarzasty mówił także o jednej z propozycji Lewicy - dotyczącej mieszkalnictwa. - Trzeba budować mieszkania, które będą własnością samorządów i te mieszkania powinny być do taniego wynajmu - powiedział.

Z list rządzącej partii w nadchodzących wyborach parlamentarnych będą kandydowali były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz i zdymisjonowany z funkcji wiceministra Łukasz Mejza. Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy, odnosząc się do tych nazwisk ocenił, że "Bąkiewicz to jest naprawdę zła postać polskiej polityki".

- Co to znaczy? To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość szuka w jakiś sposób poglądowo relacji z Konfederacją - powiedział.

- Mówię o tym bardzo poważnie, dlatego, że myślę, że Polki i Polacy nie wiedzą, co to znaczy zły rząd, pomimo 8 lat rządu PiS-u. Bo jeżeli powstanie rząd stworzony przez Konfederację i przez PiS, to dopiero się dowiemy - dodał.

Czarzasty: to jest patriotyzm w Polsce absolutnie niepotrzebny

Czarzasty zauważył, że Marek Suski, który jest liderem listy kandydatów do Sejmu z okręgu radomskiego, z której będzie startował także Bąkiewicz, "powiedział, że to jest taki spokojny człowiek, kulturalny młody człowiek, bardzo patriotyczny".

- Więc chciałem panu powiedzieć, panie Suski, taką rzecz. Taki patriotyzm, jak wy sobie wyobrażacie poprzez postępowanie i działania pana Bąkiewicza, to jest patriotyzm w Polsce absolutnie niepotrzebny - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Zdaniem Czarzastego to "dobrze, że tacy ludzie są na listach". - Jeżeli ktoś miał jakąkolwiek jeszcze wątpliwość, czy ten PiS jest zły albo dobry, to wie, że tworzą listy najgorsze, jakie mogą być. Biorą ludzi najgorszych, bo do tego Bąkiewicza kreaturę, powiem szczerze, polityczną, bardzo nacjonalistyczną, niech pan jeszcze dorzuci, kreaturę polskiego biznesu, to znaczy Mejzę - stwierdził w programie prowadzonym przez Piotra Kraśkę.

Czarzasty: trzeba budować mieszkania do taniego wynajmu

Czarzasty mówił także o jednej z propozycji Lewicy - dotyczącej mieszkalnictwa. Chodzi o budowę mieszkań na "tani wynajem".

- Trzeba budować mieszkania, które będą własnością samorządów i te mieszkania powinny być do taniego wynajmu - mówił. - My proponujemy przez pierwsze pięć lat wybudowanie 300 tysięcy (mieszkań-red.) - powiedział. Zaznaczył, że "tak jest to zrobione w Wiedniu".

- Młodzi ludzie raz pracują w Amsterdamie, raz w Warszawie, raz w Krakowie. Trzeba zmieniać przyzwyczajenia ludzi i trzeba budować te mieszkania - podkreślał.

