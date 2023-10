Wybory 2023. Ostatnie minuty głosowania w wyborach

Dziś wybory do Sejmu i Senatu. Głosowanie zaczęło się o godzinie 7 i potrwa do 21. Do czasu zamknięcia lokali obowiązuje cisza wyborcza. W TVN24 i TVN o 20 trwa wieczór wyborczy "Czas decyzji". Frekwencja w wyborach parlamentarnych na godzinę 17 wyniosła 57,54 procent.