Wybory parlamentarne 2023. Ponad połowa Polaków nie popiera decyzji Kaczyńskiego względem debaty

To tchórzostwo prezesa Kaczyńskiego, podszyte brakiem szacunku do wyborców, jest moim zdaniem znakiem opatrzności - powiedział w TVN24 Paweł Kowal, poseł KO. Odnosił się w ten sposób do debaty liderów w rządowej telewizji, w której udziału nie weźmie Jarosław Kaczyński. Mówił też o polskiej polityce zagranicznej i krytykował ministra Zbigniewa Raua.