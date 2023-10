Wybory parlamentarne 2023. Szefowa KBW: liczymy na to, że 17 października podamy wyniki głosowania

Osoby, które spodziewają się, że w wyborczą niedzielę mogą trafić do szpitala, aby oddać głos powinny pobrać wcześniej zaświadczenie o prawie do głosowania. Jeśli wyborca trafi do szpitala w dniu wyborów i nie będzie miał zaświadczenia, nie będzie mógł oddać głosu w utworzonym tam tzw. odrębnym obwodzie głosowania.

Wniosek - z własnoręcznym podpisem - o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do czwartku, 12 października. Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Jeśli wyborca trafi do szpitala najpóźniej dzień przed wyborami, komisja wyborcza dopisze go do spisu wyborców. Jednocześnie zostanie on z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.