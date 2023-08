Biedroń: Kaczyńskiemu już nie wystarczy dzisiaj zaglądanie nam do łóżka. Musi zobaczyć, jak będziemy głosowali

Jarosławowi Kaczyńskiemu już nie wystarczy dzisiaj zaglądanie nam do łóżka, sprawdzanie, jaki lekarz nas leczy, jakie tabletki zażywamy, o czym rozmawiamy, bo nas podsłuchuje Pegasusem. Kaczyński jeszcze musi na koniec zobaczyć, jak my będziemy głosowali, a w tym referendum będzie miał to jak na dłoni - mówił we wtorek w "Kropce nad i" w TVN24 współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

W połowie sierpnia Sejm przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego na 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych. Padną w nim cztery pytania: o wyprzedaż majątku państwowego, o podniesienie wieku emerytalnego, o likwidację bariery na granicy z Białorusią oraz o relokację migrantów.

O kwestię referendum pytany byłe we wtorek w "Kropce nad i" jeden z liderów Nowej Lewicy Robert Biedroń.

Biedroń: to, co robi Kaczyński, to jest oszustwo

Pytany, co zrobi 15 października z kartą referendalną, odparł, że jej nie pobierze, ponieważ "to, co robi Kaczyński, to jest oszustwo". - To jest próba doprowadzenia w stylu orbanowskim, bo Orban zrobił podobny manewr, do oszukania nas wszystkich, do kradzieży naszych wyborów - stwierdził Biedroń.

Według niego "właśnie dlatego Kaczyński zmienił prawo wyborcze". - Doprowadzono do tego, że dzisiaj tych lokali wyborczych jest dużo więcej. Będzie około 20 tysięcy więcej komisji wyborczych właśnie dlatego, żeby skontrolować, jak głosujemy, żeby Kaczyński przez ramię mógł zajrzeć, jak głosujemy - mówił gość "Kropki nad i".

- Kaczyńskiemu już nie wystarczy dzisiaj zaglądanie nam do łóżka, sprawdzanie, jaki lekarz nas leczy, jakie tabletki zażywamy, o czym rozmawiamy, bo nas podsłuchuje Pegasusem. Kaczyński jeszcze musi na koniec zobaczyć, jak my będziemy głosowali, a w tym referendum będzie miał to jak na dłoni - powiedział Biedroń.

