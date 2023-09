"Chcę zmiany", "chcę decydować". Dlaczego Polki zamierzają głosować

W wyborach parlamentarnych weźmie udział 76 proc. ankietowanych kobiet - wynika z badania ekspertek z Socjolozki.pl na zlecenie kampanii "Kobiety na wybory". Zbadano też główne motywacje respondentek do udziału w głosowaniu oraz powody, dla których 10 proc. z nich nie chce udać się do urn.

Socjolozki.pl na zlecenie kampanii "Kobiety na wybory" przeprowadziły badanie, które skupiło się na wyborczyniach. Wyniki przedstawiono w raporcie. Z badania wynika, że 76 proc. respondentek deklaruje, iż weźmie udział w wyborach parlamentarnych. Do urny nie pójdzie natomiast 10 proc., a niezdecydowanych jest 14 proc.

O czym pamiętać 15 października, by nasz głos oddany w wyborach był ważny? Poradnik

O czym pamiętać 15 października, by nasz głos oddany w wyborach był ważny? Poradnik TVN24

"Chcę zmiany", "chcę decydować". Najczęstsze motywacje do głosowania

Kobiety zostały zapytane o powody, dla których chcą wziąć udziału w głosowaniu. Najczęstszą odpowiedzią było "chcę zmiany". Wskazano na nią 49 proc. Kolejne odpowiedzi to: "chcę decydować" - 45 proc., "czuję, że to moja odpowiedzialność" - 43 proc., "chcę mieć wpływ na własne życie" - 41 proc., "chcę odsunąć obecnych rządzących od władzy" - 40 proc., "chcę skorzystać z możliwości oddania głosu" - 37 proc., "popieram konkretną opcję polityczną" - 34 proc., "irytuje mnie obecna sytuacja" - 34 proc., "popiera konkretnych polityków" - 29 proc., "uważam, że to przejaw patriotyzmu" - 29 proc.