Trzaskowski: To pokazuje, w jakim oni są miejscu. Nie wierzą, że wygrają te wybory

Trzaskowski "uspokajał wszystkich, którzy wcześniej głosowali na PiS". - Bądźcie spokojni. My chcemy w przeciwieństwie do rządzących budować Polskę dla wszystkich. Jeżeli czuliście się przez te ostatnie lata dobrze, nic się nie zmieni. My nie chcemy zabierać ani przywilejów socjalnych, ani nie chcemy walczyć z tradycją, ani z wiarą. My tylko chcemy, żeby Polska patrzyła w przyszłość, a nie przez cały czas oglądała się do tyłu. My chcemy rozmawiać o tych problemach, które są naprawdę istotne dla mieszkańców naszych miast, miasteczek i polskiej wsi. My chcemy rozmawiać o przyszłości wsi - wyliczał polityk PO.