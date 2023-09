Trzaskowski: kiedyś był to margines kampanii PiS-owskiej, w tej chwili to właściwie jedyna treść

Dzisiaj, kiedy Polki i Polacy martwią się służbą zdrowia, edukacją, drożyzną, inflacją, partia rządząca postanowiła pominąć te tematy po to, by przykryć swoje afery złodziejstwa i korupcji, żeby tylko i wyłącznie budować swój przekaz na strasznych, złych emocjach - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący PO skomentował też w programie atak na szefa klubu KO Borysa Budkę.

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka został dziś zaatakowany przez klienta sklepu galerii handlowej. Posłowi zniszczono telefon. Sprawa została zgłoszona policji, która zatrzymała 49-letniego mężczyznę. Sprawca usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i zniszczenia mienia. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji i zakaz zbliżania się do posła.

"Uderzają w ludzi, którzy próbują myśleć w sposób samodzielny"

Do sprawy odniósł się gość Grzegorza Kajdanowicza w piątkowym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24 - prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. - To prawda, jestem tym bardzo zasmucony. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj PiS prowadzi swoją kampanię opartą tylko i wyłącznie na manipulacji, kłamstwie i szczuciu - powiedział prezydent Warszawy.

Wypowiadając się o politykach partii rządzącej, Trzaskowski stwierdził, że "nie próbują prowadzić jakiejkolwiek pozytywnej kampanii". - Oni nie mówią o żadnych problemach, o przyszłości. Uderzają tylko i wyłącznie w Donalda Tuska i w Platformę Obywatelską, tworząc głównie przeróżnego rodzaju manipulacje i powielając kłamstwa - wymieniał Trzaskowski.

- Uderzają w ludzi, którzy próbują myśleć w sposób samodzielny, uderzają w niezależną kulturę. To jest tylko i wyłącznie kampania cynicznie oparta na szczuciu i na podnoszeniu skrajnie negatywnych emocji. Niestety tak to się kończy - przyznał polityk PO.

Rafał Trzaskowski w "Faktach po Faktach" TVN24

"Kiedyś to był jakiś margines kampanii PiS-owskiej"

Na zwrócenie uwagi, że agresywny ton kampanii wyborczej rośnie, a do wyborów pozostało jeszcze trochę czasu, Trzaskowski przyznał, że "to jest niebywale smutne". - W takim właśnie państwie żyjemy, które PiS nam przygotował, że trzeba się oglądać za lewe czy za prawe ramię przez cały czas, dlatego że ta ilość hejtu i manipulacji niestety budzi bardzo złe emocje - zaznaczył prezydent stolicy.

- Jeżeli PiS postanowił oskarżyć wszystkich polityków opozycji o to, że są zdrajcami i że działają na rzecz innego państwa, jeżeli próbuje kłamać i manipulować, ujawniając najbardziej tajne tajemnice naszego państwa i próbuje powiedzieć, że generałowie, oficerowie i cała opozycja chciała oddać pół Polski Putinowi, to nic dziwnego, że jeżeli ktoś kłamie w taki sposób, to budzi najgorsze możliwe skojarzenia z latami trzydziestymi, czy ze straszną propagandą komunistyczną, która budziła najgorsze demony naszej historii. A PiS to robi całkowicie z premedytacją - mówił Trzaskowski.

Trzaskowski zwrócił uwagę, że "kiedyś to był jakiś margines kampanii PiS-owskiej w 2005 roku, natomiast w tej chwili to jest właściwie jedyna treść kampanii".

- Proszę posłuchać tego, co mówi premier, co mówi Jarosław Kaczyński i niestety również ostatnio pan prezydent. Tam nie ma ani jednego pozytywnego akcentu, tam jest tylko i wyłącznie nienawiść i hejt - przypomniał.

Według prezydenta Warszawy "PiS buduje państwo, które niszczy zaufanie pomiędzy nami, niszczy naszą wiarygodność na arenie międzynarodowej".

- Dzisiaj, kiedy Polki i Polacy martwią się służbą zdrowia, edukacją, drożyzną, inflacją, to partia rządząca postanowiła w ogóle pominąć te tematy po to, żeby przykryć swoje afery złodziejstwa i korupcji, żeby tylko i wyłącznie budować swój przekaz na strasznych, złych emocjach zbudowanych na kłamstwie - mówił prezydent Warszawy.

Kaczyński zaatakował film Holland. "Wszystko po to, żeby uszczknąć być może jeszcze jakiś mały procencik głosu"

Trzaskowski skomentował także oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego, w którym prezes PiS zaatakował film Agnieszki Holland "Zielona granica".

- To jest jakaś niebywała mieszanka, którą nam prezes Kaczyński podaje, dlatego że z jednej strony to czysty cynizm, z drugiej strony to Gomułka w jakichś dziwnych szatach, jakieś straszne kompleksy, niezrozumienie rzeczywistości, odklejenie kompletne od rzeczywistości, bo przecież po to jest kultura, żeby była wolna i żeby nie była cenzurowana - zauważył prezydent Warszawy.

Jego zdaniem "to powrót do najgorszych, najmroczniejszych czasów z polskiej historii". - A do tego myślę, że tu chodzi po prostu o cynizm. I na końcu jeszcze to, co jest najbardziej nieprawdopodobne, że ci ludzie nawet nie ukrywają tego, że nie widzieli tego filmu, ale to im absolutnie nie broni robić z tego głównego ostrza swojej kampanii wyborczej, bo oni nie mają nic kompletnie Polakom i Polkom do zaproponowania - zaznaczył Trzaskowski.

- Prezes Kaczyński jest kompletnie odklejony od rzeczywistości. On w ogóle nie rozumie, w jakim świecie żyje. Od 20 lat nie wyszedł sam z domu, nie przeszedł się na spacer, nie poszedł do sklepu. Nic nie rozumie. Jest pogrążony w jakichś fantasmagoriach z XIX wieku, jest otoczony potakiwaczami, którzy nawet nie są w stanie normalnie z nim porozmawiać. Jest pełen jadu i cynizmu i zrobi absolutnie wszystko, żeby próbować utrzymać się tej władzy kurczowo, niezależnie od tego, że niszczy państwo polskie, zaufanie, społeczeństwo, kapitał społeczny i naszą wiarygodność na arenie międzynarodowej. Wszystko po to, żeby uszczknąć być może jeszcze jakiś mały procencik głosu - podsumował gość "Faktów po Faktach".

Trzaskowski pytany był w programie o to, jakie dofinansowanie od Warszawy otrzymał film. - Jest Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy, gdzie różni twórcy mogą się zwracać w konkursach o niewielkie dofinansowanie i ten film dostał dofinansowanie 300 tysięcy złotych, a więc niewielką sumę. O tych konkursach decydują eksperci - odpowiedział.

- My nie cenzurujemy kultury. To jest właśnie kompletne niezrozumienie przez PiS dzisiejszej rzeczywistości. To też pokazuje to, jak oni myślą. Oni rozdają pieniądze tylko swoim. Dają pieniądze na filmy swoich kolegów i koleżanek, rozdają willę na lewo i na prawo, pieniądze dostają tylko fundacje, które są powiązane z PiS-owskimi aparatczykami - mówił. - Im się w głowie nie mieści to, że może być niezależna kultura, że mogą być konkursy, które są rozstrzygane przez ekspertów - dodał Trzaskowski.

"Festiwal hipokryzji, korupcji, złodziejstwa i to wszystko podlane tragicznymi, złymi emocjami"

Trzaskowski w programie pytany był także o aferę wizową. - To buduje straszny wizerunek tego rządu, niszczy wiarygodność Polski, dlatego że boję się, że za chwilę Unia Europejska nas wyprosi ze strefy Schengen, skoro mamy tak dziurawą granicę. I oni mają czelność mówić o bezpieczeństwie, straszyć migracją, gdzie nikt w tej chwili nie oczekuje od nas przyjmowania setek tysięcy migrantów, podczas gdy sami sprzedawali wizy za bezcen - oświadczył.

W temacie afery wizowej poruszono wątek szefa polskiej dyplomacji Zbigniewa Raua, który oświadczył, że nie zamierza podać się do dymisji. - Na tym to polega problem, że PiS-owscy notable w ogóle się nie poczuwają do tego, że mają jakąkolwiek odpowiedzialność na sobie - skwitował Trzaskowski.

Jak wspomniał, "polskie wizy były sprzedawane i na tym zarabiali cwaniacy powiązani z władzą". - Minister w ogóle nie widzi problemu. Co więcej, za chwilę nikt się nie będzie z nami dzielił tajnymi informacjami, skoro PiS pokazuje tajne plany i nikt nie będzie traktował nas poważnie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie wschodniej granicy i za chwilę może wyrzucą nas z Schengen, będziemy stali na granicach w kolejkach - sugerował. - I za to wszystko żadnej odpowiedzialności. Kaczyński mówi, że w ogóle nie ma żadnej afery, Rau mówi, że nie ma żadnego problemu. To jest coś absolutnie niebywałego - przyznał prezydent Warszawy.

- Dlatego mam nadzieję, że to się za trzy tygodnie skończy, bo dosyć już tego niszczenia Polski. Ja czuję, że Polki i Polacy o tym wiedzą i że podejmą właściwą decyzję, bo to, co w tej chwili obserwujemy, to coś niesamowitego: festiwal hipokryzji, korupcji, złodziejstwa i to wszystko podlane tragicznymi, złymi emocjami, hejtem, kłamstwem i manipulacją - powiedział.

Trzaskowski o marszu: zapraszamy jeszcze raz wszystkich przywódców partii opozycyjnych

Kajdanowicz pytał też Trzaskowskiego o szczegóły zbliżającego się Marszu Miliona Serc, który ma się odbyć 1 października w Warszawie. Prezydent Warszawy odparł, że o tym jego ugrupowanie będzie mówić w najbliższych dniach, bo teraz "muszą komentować to, co PiS wyprawia i to, co się dzieje w Polsce".

- My jeździmy po Polsce, ja, Donald Tusk, wszyscy nasi kandydaci i rozmawiamy pozytywnie o programie dla Polski na pierwsze 100 dni rządzenia o nowoczesnej edukacji, o kwestiach związanych ze służbą zdrowia, o tym, co naprawdę interesuje Polki i Polaków. Prowadzimy kampanię pozytywną i taki ma być ten marsz - zapowiedział. - On ma pokazać totalną mobilizację, ma pokazać to, że wszyscy jesteśmy razem i zapraszamy jeszcze raz wszystkich przywódców partii opozycyjnych. Bądźmy tego dnia razem, pokażmy, że możemy razem ze sobą rozmawiać i że jesteśmy przygotowani do rządzenia - zachęcał.

Twierdził przy tym, że jego środowisko "ma Polskę w sercu". - My chcemy rozmawiać o przyszłości, o prawdziwych problemach. Dzisiaj zrobiłem wyjątek, bo się nie dało po prostu nie skomentować tych złych emocji, które PiS próbuje budować. Ale to nas różni. My patrzymy w przyszłość, oni przez cały czas oglądają się do tyłu. My rozmawiamy o tym, jak nas wzmacnia się na zachodzie i tam widzimy przyjaciół, a oni widzą tam tylko wrogów - zaznaczył.

Trzaskowski o Marszu Miliona Serc TVN24

