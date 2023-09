Chwedoruk: W tym momencie nawet przecinek nie jest postawiony przypadkowo. To jest ten etap kampanii

"W takim momencie nawet przecinek nie jest postawiony przypadkowo"

Chwedoruk stwierdził też, że "stabilny system partyjny i duże ugrupowania wiążą się z profesjonalizacją polskiej polityki". - Na konwencjach, w takim momencie, nawet przecinek nie jest postawiony przypadkowo. To jest ten etap, na którym sztaby wyborcze mają już dokładnie zidentyfikowane grupy, do których muszą dotrzeć w ostatnich dniach kampanii. Żadna obietnica nie pada w próżnię - podkreślał.

Jak tłumaczył, "w pierwszych fazach kampanii partie ideologizują przekaz i zwracają się do tych, którzy na pewno się stawią i będą na nie głosować". - Chodzi tylko o przypomnienie o istnieniu i fakcie wyborów. W drugiej fazie trafia się do tych, wśród których jest się nadreprezentowanym, ma się ponadstandardowe poparcie, możliwość poszerzania. W ostatniej trafia się do tych, gdzie poziom wahań jest największy. To jest właśnie ten moment - powiedział gość TVN24.