Przejęzyczenie Mateusza Morawieckiego. Ostrzegał, "jak wielkim zagrożeniem jest powrót rządów PiS do władzy"

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił we wtorek na porannej konferencji prasowej nową akcję wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. - Nazywamy tę akcję akcją 10 milionów ulotek, pakietów informacyjnych, dlatego, że chcemy dotrzeć do 10 milionów ludzi - powiedział szef rządu. - Poprzez te wszystkie działania dotrzemy do ludzi, dotrzemy do Polaków ponad głowami mediów Trzeciej Rzeczypospolitej - ocenił.