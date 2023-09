"Czas Decyzji: DEBATA". Pytania o stosunki państwo - Kościół, embargo na ukraińskie zboże, aferę wizową

Ukraińskie zboże, podatki, stosunki państwo - Kościół, afera związana z wydawaniem wiz - między innymi o te kwestie pytani byli przedstawiciele komitetów wyborczych Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Trzeciej Drogi, Bezpartyjnych Samorządowców oraz Konfederacji w programie "Czas Decyzji: DEBATA" w TVN24.

Udział w niedzielnej debacie wzięli: Katarzyna Lubnauer (KW Koalicja Obywatelska), Jakub Szczepański (KW Bezpartyjni Samorządowcy), Grzegorz Kardas (KW Trzecia Droga), Marcelina Zawisza (KW Nowa Lewica) oraz Michał Wawer (KW Konfederacja Wolność i Niepodległość). Zaproszenia nie przyjęli przedstawiciele komitetu wyborczego PiS. Program prowadził Piotr Marciniak.

Pierwsza cześć programu "Czas Decyzji: DEBATA" dotyczyła najważniejszych tematów kampanii. Uczestnicy usłyszeli po jednym indywidualnym pytaniu od prowadzącego oraz jedno wspólne dla wszystkich kandydatów.

Pytania o ukraińskie zboże, podatki, stosunki państwo - Kościół

Grzegorz Kardas z Trzeciej Drogi został zapytany o kwestię embarga na ukraińskie zboże. - Czy słusznie rząd PiS-u chce przedłużyć je jednostronnie? Co wy byście zrobili, gdybyście doszli do władzy? I jak w przyszłości zmieścić się w Unii z Ukrainą bez szkody dla polskiego rolnictwa? - pytał prowadzący.

- Bez kozery jest to, że Prawo i Sprawiedliwość, mając wpływ tak naprawdę na politykę rolną w Unii Europejskiej pod osobą komisarza Wojciechowskiego, nie było w stanie przez półtora roku zabezpieczyć kryzysu rolnego - powiedział. Jak dodał, "najlepszym rozwiązaniem, które zabezpieczyłoby zarówno interes rolników, jak i nasze relacje z Ukrainą, byłby system kaucyjny i umożliwienie dzięki temu tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę". - To, co obserwujemy dzisiaj, to jest klasyczne wymachiwanie przez Prawo i Sprawiedliwość szabelką - ocenił.

Michał Wawer z Konfederacji usłyszał następujące pytanie: "Co zamiast ZUS-u? Co zamiast podatków? I jak nie w Unii, to gdzie?".

- Pytanie jest bezprzedmiotowe, bo Konfederacja nie postuluje ani likwidacji systemu emerytalnego, ani likwidacji podatków, ani wychodzenia na rympał z Unii Europejskiej - odpowiedział Wawer - To, co my postulujemy, to jest uzdrowienie systemu emerytalnego, który już nie działa, już wymaga corocznych wysokich dopłat i już w tej chwili mamy głodowe emerytury. To, co postulujemy, to jest uzdrowienie systemu podatkowego, tak żeby podatki były niskie, proste, rozsądne, żeby nie krępowały, tak jak obecnie, rozwoju gospodarczego. I po trzecie, żebyśmy przygotowywali się, żebyśmy budowali naszą samodzielność w Unii Europejskiej - wymieniał. - Zbudujmy polską samodzielność, zbudujmy polską asertywność i rację stanu w Unii - mówił.

Jakub Szczepański (KW Bezpartyjni Samorządowcy) został zapytany o stosunki państwo - Kościół.

- Oczywiście popieramy rozdział Kościoła od państwa, ale w Polsce funkcjonuje rozdział Kościoła od państwa. Musimy pamiętać o tym, że znaczna część Polaków to są katolicy, to są wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego i nie możemy też tworzyć atmosfery w Polsce takiej, jakoby oni mieli być w tym momencie wykluczani czy przedmiotem kampanii idącej w ten sposób, że my dzisiaj rozmawiamy, jakie mają mieć prawa - powiedział Szczepański.

Dodał, że "Kościół od lat sprawnie funkcjonuje w Polsce i musimy pamiętać, że Kościół był także tą instytucją, która przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1989 roku". W jego ocenie "dzisiaj rozmowa o tym, jak mają wyglądać relacje Kościół-państwo jest bezprzedmiotowa, ponieważ one wyglądają prawidłowo".

- Natomiast ważne jest dla państwa polskiego to, że partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość nie przychodzi na debaty, żeby rozmawiać o Polsce, żeby rozmawiać o ochronie zdrowia, o tym, co jest naprawdę ważne. I ja pytam przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, gdzie wy jesteście? - powiedział.

Z możliwości riposty skorzystał Kardas. - Rozdział Kościoła od państwa jest absolutnym priorytetem nie tylko aktualnie trwającej kampanii wyborczej, ale po prostu interesu naszego społeczeństwa polskiego. Nikt nie przeczy, że jest tak, jak powiedział kolega, dziedzictwo Kościoła katolickiego w Polsce jest nie tylko dziedzictwem kulturowym, ale też dziedzictwem, które miało wpływ na kształt naszego społeczeństwa i naszej historii. Natomiast fundamentalnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że relacje państwo-Kościół są w tej chwili dobrze zorganizowane i dobrze funkcjonują - powiedział.

Głos zabrała także Marcelina Zawisza z Nowej Lewicy. - Kwestia rozdziału Kościoła od państwa jest kluczowa de facto. Sytuacja, w której państwo płaci za to, że lekcje odbywają się w szkołach, które powinny być wolne od religii, zamiast w salkach katechetycznych, jest po prostu sytuacją, która musi się zmienić. My na Lewicy wprost mówimy o tym, że rozdział Kościoła od państwa musi w końcu mieć miejsce i nie może być tak, że boimy się tego, bo wyborcy na to źle spojrzą - mówiła.

- Rozdział Kościoła i państwa jest też oczywistą oczywistością dla Koalicji Obywatelskiej. Co najmniej cztery postulaty spośród naszych stu konkretów dotyczą dokładnie tego. Zarówno miejsca religii w szkole - uważamy, że nie ma żadnego powodu, żeby na przykład ocena z religii była na świadectwie szkolnym, ale na przykład również likwidacji funduszu kościelnego - powiedziała z kolei Katarzyna Lubnauer z KO.

Marcelina Zawisza z Nowej Lewicy została zapytana o propozycje dotyczące mieszkalnictwa.

- Nasza propozycja jest prosta. Państwo organizuje środki dla samorządów po to, żeby samorządy mogły budować mieszkania - powiedziała. Dodała, że daje to wolność wyboru. - Te osoby, które będą chciały kupić mieszkanie, które będą miały zdolność kredytową, będą miały większą szansę na to, żeby to mieszkanie kupić, ponieważ jeśli będzie istniała alternatywa publicznego systemu mieszkaniowego, gdzie z tanimi czynszami każda osoba, która będzie tego mieszkania potrzebowała, będzie mogła uzyskać takie mieszkanie - wyjaśniła. - Nasz program oferuje konkretne rozwiązania - 300 tysięcy mieszkań w cztery lata - dodała.

Katarzyna Lubnauer została zapytana, co zamierza zrobić jej formacja w sferze budżetowej, jeśli dojdzie do władzy.

- Kompromitujące jest dla państwa, jeżeli nie płaci tym, za których najbardziej odpowiada, czyli ludziom, którzy pracują dla tego państwa - oceniła.

- My mówimy bardzo jasno w naszych konkretach, bo przede wszystkim 20 procent podwyżki dla całej budżetówki, ale szczególnie uważamy, że jest ważne to, żeby wreszcie nauczyciele dobrze zarabiali. Stąd nasz postulat 30-procentowej podwyżki dla nauczycieli, przy czym to ma być nie mniej niż 1500 złotych podwyżki na etat - powiedziała.

Z ripostą zgłosił się Szczepański. - Ja uważam, że wszyscy Polacy powinni dostać taką 20-procentową podwyżkę, ale nie w postaci jałmużny od polityków, tylko w postaci zerowego PIT-u, który my jako Bezpartyjni Samorządowcy proponujemy. powiedział.

Pytanie o aferę wizową

Wszyscy kandydaci zostali także zapytani o stosunek do afery wizowej, o to, kto powinien za nią odpowiedzieć i jak problemów z wizami i korupcją uniknąć w przyszłości.

Kardas mówił, że afera wizowa "dowodzi nie tylko tego, że politycy Prawa i Sprawiedliwości wykorzystując mechanizmy rządzenia państwem tak naprawdę zorganizowali coś na kształt zorganizowanej grupy przestępczej". - To nie tylko dowodzi ich głębokiej hipokryzji, podczas kiedy proponują jako jedno z pytań referendalnych kwestie dotyczące imigracji, ale to dowodzi też arogancji tej władzy wobec bezpieczeństwa, jakim jest polski paszport - ocenił.

- Czy chcemy się obudzić w Polsce, która być może nie jest w strefie Schengen, która być może straci prawo do bezwizowego ruchu ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki? - pytał. - Będziemy dążyć do jej (afery-red.) odpowiedniego rozliczenia - zapowiedział.

- Afera wizowa, nieprawidłowości, łapówki przy wydaniu kilkuset wiz to jest oczywiście sprawa skandaliczna, ale to jest tak naprawdę drobny przejaw generalnego kryzysu, generalnego problemu, który nie ma żadnego elementu nielegalności - ocenił Wawer.

- To, co budowała najpierw Platforma, a potem na jeszcze większą skalę PiS przez ostatnich 16 lat, to jest system, gdzie właściwie nie ma granic Polski, gdzie granice są otwarte, gdzie każdy, kto tylko ma ochotę, może do Polski przyjechać i robić tutaj co chce, a państwo nie ma nad tym żadnej kontroli i nie potrafi nawet tych, którym prawo pobytu wygasło, wyprosić z naszego kraju - ocenił.

Dodał, że "Konfederacja jest jedyną partią w Sejmie, która walczy o to, żeby granice Polski były rzeczywiście kontrolowane, żeby były limity imigracji, żeby to Polacy wybierali, kogo chcą zaprosić do swojego kraju".

- Bardzo dużo propagandy ze strony Partii Rządzącej Prawa i Sprawiedliwości odnośnie ochrony naszych granic, odnośnie płotu na granicy z Białorusią. Słusznie, że ten płot jest i słusznie, że chronimy nasze granice, ale dzisiaj czy wczoraj wychodzi prezes Kaczyński i on mówi, że to nie jest żadna afera, że to nawet nie jest aferka. Jak może to nie być aferka, kiedy mamy do czynienia z tak dużym skandalem? - mówił Szczepański.

Jego zdaniem, "dymisjonowanie wiceministra jest daleko zbyt mało posuniętą ingerencją premiera w tę sprawę, ponieważ oczywiście powinien zostać zdymisjonowany minister spraw zagranicznych, pan Zbigniew Rau, do czasu wyjaśnienia tej sprawy". Dodał, że "prokuratura powinna w końcu zacząć pracować".

Zawisza oceniła, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości nie jest w stanie zorganizować tak podstawowej rzeczy, jak system wizowy". - To, że można te wizy kupić na bazarze, to, że można je dostać za odpowiednie środki finansowe pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości to są cynicy. To są cynicy, dla których albo państwo się nie liczy, albo liczą się po prostu dużo bardziej pieniądze - mówiła. - My wielokrotnie powtarzaliśmy, że ta odpowiedzialność polityczna powinna sięgnąć ministra - dodała.

- Mamy sytuację, w której ci, co mówią najwięcej o bezpieczeństwie, tak naprawdę tym bezpieczeństwem Polaków kupczyli. Sprzedając wizy, sprzedawali nasze bezpieczeństwo, bo nikt nie kontrolował, kto na te wizy wjeżdża - oceniła Lubnauer.

- I oczywiście pan Wawrzyk jest w tym jakąś płotką. Natomiast odpowiedzialność polityczna spada zarówno na pana ministra Raua, jak i pana premiera Morawieckiego. W związku z tym po takiej aferze tak naprawdę rząd powinien podawać się do dymisji - mówiła.

Wawer skorzystał z prawa do riposty. - To, co w ostatnich dniach i tygodniach słyszymy od przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, to jest niewiarygodna hipokryzja. To jest partia, która odkryła w ostatnich tygodniach nagle gen nacjonalizmu. Odkryła, że jest przeciwko masowej imigracji. A to są przecież ci sami ludzie, którzy jeszcze kilka miesięcy temu sprzeciwiali się budowie zapory na granicy z Białorusią i biegali z torbami do nielegalnych imigrantów, którzy będąc przywożonym przez Łukaszenkę na polską granicę, próbowali się tu nielegalnie przedostać. Nie dajcie się nabrać Tuskowi - powiedział.

