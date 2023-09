Konwencja Nowej Lewicy. 35-godzinny tydzień pracy, 100 procent płatnego L4, zakaz bezpłatnych staży wśród postulatów

- Dla pracowników prawa pracownicze to jest tak naprawdę konstytucja, bo od tego zależy, czy mają wolne, czy mogą wziąć wolne na dziecko, kiedy dziecko zachoruje, kiedy wyjdą z pracy, ile w tej pracy zarobią. Ale te prawa nie biorą się znikąd. Je trzeba było wywalczyć. Trzeba było się zorganizować, żeby one w ogóle zaistniały - mówił współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. - Trzeba było je przegłosować w parlamencie i trzeba dbać o to, żeby nikt nie podniósł na nie ręki. I po to jest i zawsze będzie Lewica. Lewica jest reprezentacją pracowników w polskiej polityce - podkreślił.