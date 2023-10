Posłowie KO: dotowana przez premiera fundacja wydaje propagandową gazetę

- W całej Polsce do mieszkańców dociera taka gazetka. Gazetka, która jest de facto napaścią na Donalda Tuska, gdzie pojawiają się absolutnie obsceniczne artykuły, bardzo złe, nieprawdziwe i krzywdzące. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że to jest kampania referendalna, która jest zorganizowana przez fundację założoną kiedyś przez pana Tomasza Sakiewicza - powiedział poseł. Sakiewicz to redaktor naczelny prorządowej "Gazety Polskiej".