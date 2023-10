Posłanka KO Monika Rosa: chcemy Polski, która daje prawo kobietom do decydowania o sobie

Damy kobietom wybór odnośnie aborcji do 12. tygodnia, znowelizujemy ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej, będziemy zabiegać o to, aby kobiety za taką samą pracę otrzymywały równą płacę - zapowiedziała posłanka Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Podkreśliła, że "rzeczy, które trzeba zrobić w Polsce, jest wiele"

Rosa: chcemy Polski, która daje prawo kobietom do decydowania o sobie

Mówiła też o prawach kobiet. - Chcemy Polski, która daje równe szanse, która daje prawo kobietom do decydowania o sobie, do życia bez przemocy. Dlatego damy kobietom wybór odnośnie aborcji do 12. tygodnia, dlatego znowelizujemy ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej, dlatego będziemy zabiegać o to, aby kobiety za taką samą pracę otrzymywały równą płacę - wyliczała posłanka.