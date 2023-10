Liderzy powiedzą: tak, dogadaliśmy się co do najważniejszych spraw - zapewnił poseł Platformy Obywatelskiej Mariusz Witczak. Szefowie opozycyjnych ugrupowań na początku przyszłego tygodnia mają wygłosić wspólne oświadczenie.

W czwartek Zarząd Krajowy PO upoważnił Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą i jednogłośnie zatwierdził jego kandydaturę na urząd premiera. Wiceszefowa PO Izabela Leszczyna w TVN24 zapowiedziała, że liderzy opozycyjnych ugrupowań w poniedziałek lub wtorek będą chcieli wspólnie oświadczyć, że są gotowi do stworzenia rządu większościowego.

"Liderzy powiedzą: tak, dogadaliśmy się"

O to, czy to już przesądzone, że liderzy partii opozycyjnych wygłoszą na początku przyszłego tygodnia wspólne oświadczenie, pytany był później poseł Platformy Obywatelskiej Mariusz Witczak. - Oczywiście - odparł.

Zaznaczał, że "nie trzeba tu żadnego geniusza w dziedzinie polityki, by wiedzieć, że przywódcy powiedzą: mamy koalicję, mamy rewelacyjną większość w Sejmie i będziemy w zgodzie rządzili przez najbliższe cztery lata". - To powiedzą liderzy: tak, dogadaliśmy się co do najważniejszych spraw, wiadomo, że premierem będzie Donald Tusk, to jest przesądzone - powiedział Witczak.