PSL proponuje PIT rodzinny: od trzeciego dziecka rodzina już nie będzie płaciła podatków

Demografia i bezpieczeństwo rodziny to jedna z najważniejszych spraw, które trzeba poruszyć w tej kampanii - mówił w czasie niedzielnego spotkania z wyborcami szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak stwierdził, "sytuacja demograficzna jest tragiczna i fatalna". - Stąd nasza bardzo konkretna propozycja PIT-u rodzinnego: im więcej dzieci, tym niższe podatki – zapowiedział.

Przewodniczący PSL i jeden z liderów Trzeciej Drogi w niedzielę przed południem spotkał się z mieszkańcami Cegłowa (województwo mazowieckie). Jak ocenił, "demografia i bezpieczeństwo rodziny" to "jedna z najważniejszych spraw, które trzeba poruszyć w tej kampanii".

- W 2022 roku urodziło się 300 tysięcy dzieci, 450 tysięcy osób zmarło w 2022 roku, 150 tysięcy mniej urodzeń niż zgonów. Sytuacja jest tragiczna i fatalna, bo jeszcze w 2017 roku w Polsce rodziło się 400 tysięcy dzieci rocznie. To jest obraz degradacji – wyliczał Kosiniak-Kamysz.

Pomysł PIT-u rodzinnego

Polityk pdkreślił, że jedną z ważniejszych propozycji jego ugrupowania jest pomysł " PIT-u rodzinnego – im więcej dzieci, tym niższe podatki". - Dzisiaj mogą tylko małżonkowie się wspólnie rozliczać i wtedy mogą mieć niższy podatek. My uważamy, że każde dziecko w rodzinie doliczamy do zeznania podatkowego i wtedy im więcej dzieci, tym niższe podatki. Tak naprawdę od trzeciego dziecka rodzina w Polsce już nie będzie płaciła podatków – wskazał Kosiniak-Kamysz.

- To jest PIT na wzór francuski, rodzinny, i docenienie pracy, wkładu we wspólnotę narodową i społeczną, i docenienie rodziny. To jest prawdziwy program prorodzinny – podkreślił prezes PSL.