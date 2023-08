PiS przedstawi dziś "jedynki" na listach wyborczych

W całej Polsce trwa akcja zbierania podpisów. Pod listą kandydatów na posłów powinno się znaleźć co najmniej 5000 podpisów. Podpisać mogą się tylko osoby na stałe zamieszkałe w danym okręgu wyborczym. Opozycyjne komitety wyborcze swoje listy wewnętrznie już zatwierdziły. Prezentują kandydatów i zbierają podpisy, które trafią do Państwowej Komisji Wyborczej.

PiS przedstawi "jedynki" na listach do Sejmu

Politycy Prawa i Sprawiedliwości z akcją zbierania podpisów już ruszyli, mimo że nie przedstawili list, a nawet ich liderów. To ma się dziś zmienić. Marek Kuchciński przekazał dziś na antenie Radia Wnet że "w czwartek o godzinie 14 zostaną ogłoszone 'jedynki' na listach, a następnie całe listy PiS do Sejmu".

Pytany o to, czy w tych wyborach , tak jak dotąd, również będzie startował z Podkarpacia, odpowiedział, że listy powinien ogłaszać prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Nie ukrywam, że jestem zainteresowany kandydowaniem - przyznał.

Wcześniej w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że całe listy zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. - One są już zaakceptowane, wczoraj odbyło się spotkanie władz partii, więc one są już kierunkowo zaakceptowane i teraz będą rejestrowane - mówił. - Część ministrów oczywiście będzie, natomiast nie wszyscy, w sensie na jedynkach - dodał.

Listy kandydatów można zgłaszać do 6 września

Do 6 września komitety wyborcze mogą zgłaszać w Państwowej Komisji Wyborczej listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.