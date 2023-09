Bąkiewicz i Mejza na listach partii rządzącej. "To pokazuje, jaka jest twarz Prawa i Sprawiedliwości"

Artur Dziambor, prezes partii Wolnościowcy i Anna Maria Żukowska z klubu Lewicy komentowali w "Kampanii #BezKitu" w TVN24 start z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości między innymi Pawła Kukiza, Roberta Bąkiewicza i Łukasz Mejzy. Żukowska mówiła o kandydaturze Kukiza, że "trudno uwierzyć, że on się dawał zwodzić przez całą kadencję". Dodała, że "podziwia jego naiwność". Dziambor mówił, że obecnie rządzący "będą rozliczani" z kandydatury Mejzy. Stwierdził, że to "pokazuje, jaka jest twarz Prawa i Sprawiedliwości".

Artur Dziambor przekazał na początku programu, że będzie kandydował do Senatu w okręgu kaszubskim, ale nie w ramach paktu senackiego.

Politycy dyskutowali między innymi o niektórych nazwiskach, które znalazły się na listach wyborczych PiS-u. Z list rządzącej partii będą kandydowali były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz i zdymisjonowany z funkcji wiceministra Łukasz Mejza.

"To pokazuje, jaka jest twarz tego Prawa i Sprawiedliwości"

- Bąkiewicz mnie nie zaskoczył, bo to jest jakieś szukanie pewnie dodatkowych głosów, natomiast zupełnie zaskakuje mnie pan Mejza, który naprawdę niczym sobie nie zasłużył na reelekcję, kojarzy się jedynie z rzeczami złymi - powiedziała Anna Maria Żukowska z Lewicy.

Oceniła, że w ten sposób partia rządząca "spłaca w tej chwili dług, dając mu miejsce na liście" za to, że głosował w sejmowych głosowaniach razem z PiS-em. - Mam nadzieję, że wyborcy też Prawa i Sprawiedliwości mają w sobie tę przyzwoitość i go po prostu nie wybiorą - kontynuowała.

- Uważam, że jednak polityka niekoniecznie jest miejscem dla każdego i akurat pan Mejza nie powinien znaleźć się na liście, szczególnie nie na liście partii, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość, ale to jest ich sprawa, oni będą za to rozliczani. I nawet bardzo się cieszę z tego, że będą z tego rozliczani, ponieważ to też pokazuje, jaka jest twarz tego Prawa i Sprawiedliwości - mówił z kolei Artur Dziambor.

"Trudno uwierzyć, że on się dawał zwodzić przez całą kadencję"

Goście programu komentowali także to, że na listach PiS-u znalazł się Paweł Kukiz, który będzie "jedynką" w Opolu. Wcześniej Kukiz mówił, że jeżeli do końca kadencji Sejmu nie uda się przegłosować ustawy o sędziach pokoju, to nie będzie kandydował z list rządzącej partii. Ustawy nie uchwalono.

Żukowska mówiła, że "Paweł Kukiz nie dostał ani JOW-ów, ani nie dostał sądów pokoju". - Generalnie aż mi trudno uwierzyć, że on się dawał zwodzić przez całą kadencję. Jeżeli on naprawdę wierzył, że Prawo i Sprawiedliwość mu to dowiezie i rzeczywiście dotrzyma słowa, no to podziwiam naiwność - dodała.

Jak mówiła dalej posłanka Lewicy, "zadziwiające" jest to, że Kukiza "w ogóle nie zniechęciło" to, że do końca kadencji Sejmu nie zajęto się projektem ustawy o sędziach pokoju i "że mimo wszystko idzie jak w dym". Jej zdaniem Kukiz "sprzeniewierzył naprawdę wszystkie swoje obietnice, które składał wyborcom".

- On miał bardzo duży kapitał społeczny, miał 20 procent w wyborach prezydenckich (w 2015 roku - red.), to jest bardzo dużo. I naprawdę to roztrwonił, roztrwonił to zaufanie, którym rzeczywiście ludzie go obdarzyli, jako osobę spoza całego systemu politycznego - dodała. Stwierdziła przy tym, że "to pokazuje, że jeżeli ktoś jest czasami spoza systemu politycznego, "to nie ma po prostu kompetencji do bycia politykiem".

