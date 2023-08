Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów do Senatu. "To bardzo silna drużyna"

Liderzy Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia zaprezentowali we wtorek kandydatów w wyborach do Senatu w ramach zawartego przez opozycję paktu senackiego. Prezes PSL podkreślał, że "to jest bardzo silna drużyna ze wspaniałymi ludźmi oddanymi sprawie". - To bardzo ważne, żebyśmy mieli mądrych senatorów, doświadczonych życiowo, ludzi, którzy przychodzą z różnych stron działalności publicznej - ocenił Hołownia.

- Koalicyjny Komitet Wyborczy PSL-Polska 2050 jest drugim co do wielkości komitetem w ramach paktu senackiego. Prawie 30 okręgów jest w gestii Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 - mówił na konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak ocenił, "to jest bardzo silna drużyna ze wspaniałymi ludźmi oddanymi sprawie, którzy przychodzą czasem z różnych stron, ale wiedzą, że te wartości Polski gospodarnej, postawienia na pracę, pracę, która się ma opłacać, na uczciwość, na rzetelność, na dobro wspólne, to są nasze wartości". - Te wartości są w każdym z nas. Te wartości są w kandydatach Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 - dodał.

- To jest wspaniała drużyna z obecnymi senatorami, którzy już się sprawdzili. Z naszej strony jest czwórka senatorów z marszałkiem (Michałem - red.) Kamińskim, Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, Filipem Libickim i Ryszardem Boberem, ale są też nasi liderzy, którzy wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej, bo pan premier (Waldemar - red.) Pawlak podpisywał wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej, współuczestniczył i negocjował przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego, a później wykorzystywał i ściągał jak najwięcej środków z Unii Europejskiej, żeby one mogły być dobrze zainwestowane w Polsce - mówił prezes PSL.

Władysław Kosiniak-Kamysz TVN24

Dodał, że nie brakuje samorządowców. - Takich jak Leszek Przybytniak, radny województwa mazowieckiego. Nie brakuje tych, którzy na co dzień pomagają naszym rodakom, jak Anna Majda, wspaniała pani doktor, która codziennie ratuje zdrowie i życie ludzkie. Są bardzo doświadczeni i przedsiębiorcy, i dobrzy gospodarze, tacy jak Tadeusz Gajda, są samorządowcy, starosta częstochowski Krzysztof Smela. Jest młode pokolenie szefów struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak Krzysztof Klęczar w Małopolsce czy Paweł Gancarz w województwie dolnośląskim w Kotlinie Kłodzkiej - wymieniał.

- Są doświadczeni rolnicy, jak Marek Sulima, lider OPZZ-u, rolników i organizacji rolniczych, rolnik z województwa lubelskiego, który walczył z "piątką Kaczyńskiego" i z niesprawiedliwością. Jest wielu tych, którzy na co dzień zabiegają o to, żebyśmy mogli z taką wielką werwą, inicjatywą pójść do przodu, żebyśmy mogli wygrać wybory i do Sejmu, ale też do Senatu - dodał szef ludowców.

Hołownia: Sejm i Senat muszą wrócić na swoje miejsca

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia podkreślał, że Trzecia Droga "stawia sobie za cel, zarówno w wyborach do Sejmu, jak i tych do Senatu, przywrócić właściwą rolę i Sejmu, i Senatu w polskim życiu publicznym".

- Przyzwyczailiśmy się za rządu PiS-u do tego, że parlament traktowany jest przez rząd jak maszynka do ustawodawczego mięsa. Traktowany jest tak naprawdę nie jak władza ustawodawcza, ale jedno z ramion władzy wykonawczej. To się musi zmienić. Sejm i Senat trzeba uwolnić. Sejm i Senat muszą wrócić na swoje miejsca - mówił.

Zauważył, że "w zamyśle ustrojodawcy naszego narodu, nas wszystkich, którzy przyjmowaliśmy konstytucję, Senat miał być tą izbą, tym miejscem, które to, co zostanie wypracowane w gorącym ogniu sporów w Sejmie, chłodnym okiem jeszcze raz ogląda, poprawia, udoskonala". - My właśnie takiego Senatu chcemy. Senatu, który nie będzie w sposób trochę kpiarski nazywany izbą refleksji, ale takiego Senatu, który rzeczywiście będzie nadawał ostateczny sznyt dobrym ustawom wychodzącym z Sejmu, korygował błędy, rzucał nowe światło i pozwalał zobaczyć to wszystko, co w tym ogniu sejmowym się pichciło i gotowało, w zupełnie nowej perspektywie - dodał.

Szymon Hołownia TVN24

"Zależało nam na tym, żeby nasi kandydaci mieli znak jakości"

- To bardzo ważne, żebyśmy mieli mądrych senatorów, doświadczonych życiowo, ludzi, którzy przychodzą z różnych stron działalności publicznej - ocenił.

- My, jako Polska 2050, pierwszy raz bierzemy udział w pakcie senackim. Zależało nam na tym, żeby nasi kandydaci mieli ten znak jakości, który przynoszą ze sobą ze swojego dotychczasowego życia. Żeby byli gwarantami tego, że to ich oko, którym będą patrzyli na ustawy, będzie zawsze okiem Polski zielonej, bezpiecznej, Polski nowoczesnej, takiej Polski, jakiej chcielibyśmy dla przyszłych pokoleń Polek i Polaków - powiedział Hołownia.

Kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego do Senatu:

Okręg 5 (Dzierżoniów) - Paweł Gancarz Okręg 6 (Oleśnica) - Kazimierz M. Ujazdowski Okręg 12 (Grudziądz) - Ryszard Bober Okręg 17 (Biała Podlaska) - Marek Sulima Okręg 25 (Kutno) - Tadeusz Gajda Okręg 28 (Piotrków Trybunalski) - Marek Mazur Okręg 29 (Tomaszów Mazowiecki) - Józef Matysiak Okręg 30 (Oświęcim) - Krzysztof Klęczar Okręg 35 (Tarnów) - Stanisław Sorys Okręg 37 (Nowy Sącz) - Stanisław Pasoń Okręg 38 (Płock) - Waldemar Pawlak Okręg 41 (Pruszków) - Michał Kamiński Okręg 48 (Siedlce) - Krzysztof Borkowski Okręg 49 (Kozienice) - Leszek Przybytniak Okręg 54 (Stalowa Wola) - Małgorzata Zuch Okręg 59 (Suwałki) - Cezary Cieślukowski Okręg 68 (Myszków) - Krzysztof Smela Okręg 81 (Końskie) - Edmund Kaczmarek Okręg 85 (Iława) - Gustaw Marek Brzezin Okręg 89 (Szamotuły) - Jan Filip Libicki Okręg 93 (Konin) - Anna Majda

Kandydaci Polski 2050 Szymona Hołowni do Senatu:

Okręg nr 16 (Lublin) - Jacek Trela Okręg nr 20 (Zielona Góra) - Mirosław Różański Okręg nr 46 (Ostrołęka) - Grzegorz Nowosielski Okręg nr 50 (Radom) - Cezary Brymora Okręg nr 60 (Białystok) - Maciej Żywno Okręg nr 73 (Bielsko-Biała) - Piotr Masłowski Okręg nr 82 (Kielce) - Piotr Dasios Okręg nr 92 (Gniezno) - Grzegorz Fedorowicz

Pakt senacki

Pod koniec lutego przedstawiciele KO, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego. Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów.

W połowie sierpnia liderzy opozycji głosili, że prace nad drugą edycją paktu senackiego zostały zakończone. Według ustaleń paktu senackiego PSL obsadzi swoich kandydatów do Senatu w 21 okręgach, PO - w 51, Lewica ma 15 miejsc, Polska 2050 - 8 kandydatów, Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski" - 3 kandydatów, będzie jeden kandydat bezpartyjny - senator Krzysztof Kwiatkowski (okręg 24 Łódź) oraz jeden kandydat startujący poza paktem, jednak nieformalnie popierany przez wszystkie ugrupowania poprzez niewystawienie przeciwko niemu kontrkandydata. Jest nim obecny senator niezależny Jan Maria Jackowski (okręg nr 39, Ciechanów). Jackowski w ubiegłym roku został usunięty z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js/adso

Źródło: tvn24.pl, PAP