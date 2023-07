Szymon Hołownia o pakcie senackim: Posunięto się o kilka kolejnych okręgów

W najbliższych dniach pakt senacki może zostać dopięty - mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Odnosząc się w RMF FM do poniedziałkowych negocjacji, powiedział, że "posunięto się o kilka kolejnych okręgów". Przekazał, że być może we wtorek odbędzie się spotkanie liderów opozycji.

Szymon Hołownia odnosząc się w radiu RMF FM do poniedziałkowego spotkania w sprawie paktu senackiego, powiedział, że "obradował zespół negocjacyjny, ten który pracuje pomiędzy spotkaniami liderów". - Z tego, co wiem, z tego, co zdawano mi sprawę, posunięto się o kilka kolejnych okręgów. Mamy mieć w tych dniach spotkania liderów i jest szansa na to, mam nadzieję, że w najbliższych dniach pakt senacki może zostać dopięty - poinformował przewodniczący Polski 2050.

Przyznał, że spotkanie liderów opozycji ma odbyć się w tym tygodniu. - Mamy poustalane jakieś terminy, myślę, że być może nawet dzisiaj, później są kolejne terminy zabukowane na kolejne dni - mówił o spotkaniu liderów.

Dopytywany, zaznaczył, że we wtorek "też może dojść do tego spotkania". - Natomiast my jeszcze dzisiaj rano musimy zobaczyć, co wypracował zespół negocjacyjny, gdzie jesteśmy - dodał. - Wszystkim nam zależy, żeby stało się to wszystko jak najszybciej i żeby (...) to już było za nami, i żebyśmy mogli skupić się na innej pracy - podkreślił.

Szymon Hołownia Wojtek Jargiło/PAP

Hołownia: negocjatorzy "idą okręg po okręgu"

Pytany, czy po spotkaniu liderów będzie można ogłosić, że pakt senacki został podpisany, Hołownia odparł: - "Tego nie wiem, dlatego że to wymaga decyzji, że zgodziliśmy się co do całości tego paktu".

Lider Polski 2050 zaznaczył przy tym, że strony jeszcze się nie zgodziły, ponieważ - jak tłumaczył - negocjatorzy "idą okręg po okręgu".

W rozmowie padło też pytanie o sytuację dotyczącą mecenasa Romana Giertycha. - Uważam, że on powinien wystartować tak, jak chce, jako kandydat niezależny, a pakt senacki nie powinien wystawiać przeciwko niemu kontrkandydata - ocenił Hołownia.

Polityk był również pytany o to, co powiedziałby, gdyby PSL miał pomysł wciągnięcia Artura Dziambora na listy Trzeciej Drogi. - To będziemy rozmawiali z PSL-em. Koalicja Polska ma święte prawo poszerzać się o kogo chce, przyjmować ludzi których chce, natomiast Trzecia Droga jest naszym wspólnym projektem, w którym musimy uzgadniać pewne rzeczy, czy z czymś czujemy się dobrze, czy nie. Mi nie jest po drodze z panem Dziamborem - podkreślił Hołownia.

Przypomniał przy tym, że polityk głosował niedawno przeciwko nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mającego wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą, zwaną "ustawą Kamilka". - Nie umiem wyobrazić sobie współpracy politycznej z nim w ramach projektu, który współprowadzę - powiedział.

Pakt senacki to jedno. Opozycja już mówi o pakcie sejmowym Jakub Sobieniowski/Fakty TVN

Pakt senacki

Pod koniec lutego przedstawiciele: Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Nowej Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tak zwanego paktu senackiego. Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów. Będą oni wywodzić się ze wszystkich ugrupowań w proporcji proporcjonalnej do sondażowego poparcia dla każdego z nich oraz przy uwzględnieniu największych szans w określonym okręgu. Pierwszeństwo w kandydowaniu w ramach paktu będą mieli obecni senatorowie, należący do klubów opozycyjnych.

Pierwszy pakt senacki zawarły przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach paktu w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora. Dzięki temu opozycja wspólnie wygrała wybory do Senatu - uzyskując 51 na 100 mandatów.

