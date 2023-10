Osiem lat w Sejmie oczami Radomira Wita. "Najlepsza puenta: przejścia nie ma"

Pokazał miejsce, w którym dziennikarze czekali na Terleckiego. - Czekaliśmy na Ryszarda Terleckiego, bo to polityk obozu władzy, to szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu, de facto rządzący tą instytucją i pytań do niego nie brakowało - dodał.

"Najlepsza puenta: przejścia nie ma"

- Po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości warto pokazać, co w Sejmie się dzieje - powiedział Wit, stojąc na sejmowym korytarzu, który przedzielony został - odsłoniętą w momencie relacji - kotarą. - Wcześniej nie było kotary. To jest wynalazek ówczesnego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego po to, żebyśmy nie wiedzieli, kto spotyka się w gabinecie marszałka Sejmu, jakie najważniejsze osoby w państwie pojawiają się w tamtym gabinecie, żeby podejmować decyzje - opowiadał.

Później Lichocka przekonywała, że interpretacja jej gestu jako pokazanie środkowego palca, to wina złego relacjonowania tego zdarzenia przez media. - Gdybyście państwo nie zwalniali ruchu kamery, tylko zobaczyli to w czasie rzeczywistym, to byście zobaczyli. (...) Zobaczyłam, że politycy opozycji zaczęli to komentować jako coś wulgarnego. W związku z tym ja powiedziałam: nie, nie o to chodzi, to nie jest w tym stylu. I powtórzyłam ten gest, że to jest tylko odgarnięcie włosa z policzka - tłumaczyła posłanka.